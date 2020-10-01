Новости

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом 23:18
В Москве временно закроют кружки и секции 22:57
В Подмосковье медведь напал на людей в цирке 22:45
Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса 22:42
Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы канцелярии президента 22:29
Собянин: Сроки каникул зависят от ситуации с коронавирусом 22:08
Водолазы нашли обломки корабля, связанного с тайной Янтарной комнаты 22:05
Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Ростов-на-Дону 22:00
Фракция "ЕР" определится по бюджету после встречи с Силуановым 21:56
Собянин назвал критичной ситуацию с COVID-19 21:55
Вышел трейлер продолжения неполиткорректной комедии "Борат" 21:48
Фавипиравир для амбулаторного лечения COVID-19 пациентам выдают бесплатно 21:45
В Совфеде прокомментировали решение ЕС расширить санкции по Крымскому мосту 21:16
Игроки "Зенита" подвели итоги жеребьевки группового раунда ЛЧ 21:04
Собянин: Пассажиропоток в транспорте сильно не снижается 21:01
Ученые обнаружили 199 захоронений на месте нового участка трассы М-4 20:58
Мусаев: В каждой игре будем биться за максимальный результат 20:51
Стартует архитектурный конкурс по развитию набережной в Строгино 20:51
Собянин допустил санкции за нарушение удаленки 20:39
В "Локомотиве" отреагировали на жеребьевку Лиги чемпионов 20:31
Московский губернский театр ушел на карантин до 14 октября 20:31
Исследование: Трамп стал меньше спать и оттого больше злиться 20:17
У Плющенко и Рудковской родился сын 19:58
Отвечавший за бренд "Сбер" вице-президент Сбербанка покинул свой пост 19:58
Неизвестный напал на Саакашвили с заточкой 19:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с курсом рубля в октябре
Что будет с курсом рубля в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
01.10.2020 22:34
Рубрика: Экономика

Вызов капитала

Владельцам иностранных компаний предложен новый налог
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Столичный выпуск № 222(8276)
Российские граждане смогут платить фиксированный налог с прибыли от иностранных компаний, которыми они владеют, в размере 5 млн руб. в год. В этом случае им не придется декларировать доходы от контролируемых иностранных компаний (КИК). Минфин внес в правительство проект поправок об этом в Налоговый кодекс, они подготовлены по поручению президента Владимира Путина.

"Предполагается, что ежегодный фиксированный платеж будет уплачиваться за все КИК физлица, а не за каждую компанию отдельно - образно говоря, это абонемент для владельцев КИК по очень выгодной цене, - пояснил глава минфина Антон Силуанов. - При этом отпадет необходимость рассчитывать и декларировать прибыль КИК, что снизит административную нагрузку на их владельцев".

Фото: iStock
Минфин проработает вопрос о перечне доходов, облагаемых НДФЛ в 15%

Как отмечает ведомство, размер платежа (5 млн руб.) определен исходя из международной практики применения паушальных налогов и должен сделать российскую юрисдикцию более привлекательной для налогоплательщиков.

"Создавая такие комфортные условия для владельцев КИК, мы продолжаем двигаться в сторону деофшоризации российской экономики, - добавил Силуанов. - Результатом должно стать привлечение в Россию налоговых резидентов, в частности с высокими доходами, то есть потенциальных инвесторов".

Желающих воспользоваться новыми правилами найдется достаточно, считает старший партнер "Пепеляев Групп" Рустем Ахметшин. "Их привлекательность - не в сумме платежа, а в простоте декларирования, - объясняет он. - Для владельца бизнеса сложный порядок налогообложения всегда порождает риски, которые могут стать проблемой в самый неподходящий момент. Поэтому уплата простого и понятного налога всегда привлекательна, даже если кому-то обычный порядок налогообложения позволит законно платить налогов меньше. Но ведь бизнесом занимаются, чтобы зарабатывать деньги, а не экономить на налогах".

В случае перехода на уплату налога в фиксированном размере владельцы КИК должны будут применять этот режим в течение не менее 5 лет. Исключение будет сделано для тех, кто перейдет на такой порядок уплаты уже в 2020 и 2021 годах, - для них минимальный срок сокращен до 3 лет, это было одним из предложений бизнеса к законопроекту, отмечает минфин.

Экономика Финансы Налоги Налоговое законодательство

Главное сегодня

Интервью Александра Гинцбурга "Российской газете". Главное
В Совфеде прокомментировали решение ЕС расширить санкции по Крымскому мосту
МИД: Диалог РФ и США нацелен на поиск выхода из ситуации в Нагорном Карабахе
Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения
Лавров: Берлин взял курс на сдерживание России
Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам
Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ