Российские граждане смогут платить фиксированный налог с прибыли от иностранных компаний, которыми они владеют, в размере 5 млн руб. в год. В этом случае им не придется декларировать доходы от контролируемых иностранных компаний (КИК). Минфин внес в правительство проект поправок об этом в Налоговый кодекс, они подготовлены по поручению президента Владимира Путина.

"Предполагается, что ежегодный фиксированный платеж будет уплачиваться за все КИК физлица, а не за каждую компанию отдельно - образно говоря, это абонемент для владельцев КИК по очень выгодной цене, - пояснил глава минфина Антон Силуанов. - При этом отпадет необходимость рассчитывать и декларировать прибыль КИК, что снизит административную нагрузку на их владельцев".

Как отмечает ведомство, размер платежа (5 млн руб.) определен исходя из международной практики применения паушальных налогов и должен сделать российскую юрисдикцию более привлекательной для налогоплательщиков.

"Создавая такие комфортные условия для владельцев КИК, мы продолжаем двигаться в сторону деофшоризации российской экономики, - добавил Силуанов. - Результатом должно стать привлечение в Россию налоговых резидентов, в частности с высокими доходами, то есть потенциальных инвесторов".

Желающих воспользоваться новыми правилами найдется достаточно, считает старший партнер "Пепеляев Групп" Рустем Ахметшин. "Их привлекательность - не в сумме платежа, а в простоте декларирования, - объясняет он. - Для владельца бизнеса сложный порядок налогообложения всегда порождает риски, которые могут стать проблемой в самый неподходящий момент. Поэтому уплата простого и понятного налога всегда привлекательна, даже если кому-то обычный порядок налогообложения позволит законно платить налогов меньше. Но ведь бизнесом занимаются, чтобы зарабатывать деньги, а не экономить на налогах".

В случае перехода на уплату налога в фиксированном размере владельцы КИК должны будут применять этот режим в течение не менее 5 лет. Исключение будет сделано для тех, кто перейдет на такой порядок уплаты уже в 2020 и 2021 годах, - для них минимальный срок сокращен до 3 лет, это было одним из предложений бизнеса к законопроекту, отмечает минфин.