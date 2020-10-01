Владимир Легойда прокомментировал заявление Помпео про церковь

Госдепартамент США использует Константинопольского патриарха Варфоломея для реализации своей политики, в том числе на Украине, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он в частности указал на публикацию на сайте госдепартамента США, в которой говорится, что госсекретарь Майк Помпео во время встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом заявил о договоренности "изучить возможность более тесного сотрудничества для преодоления вызовов, которые создает Россия посредством злонамеренного влияния, такого как попытка использовать в своих интересах православную церковь".

- Американская дипломатия откровенна в своей простоте, - пишет Легойда в своем Telegram. - Используя Фанар в своих интересах с послевоенного времени, она намерена "бороться с влиянием" любых других государств, которые не готовы выполнять волю государственного департамента, выраженную устами Константинопольского патриарха.

Он привел в пример вмешательство во внутренние дела церкви на Украине, "когда США совместно с Константинопольским патриархатом создали квазирелигиозную структуру для целей проведения своего "добронамеренного" политического влияния, которое принесло страдания тысячам верующих украинцев".