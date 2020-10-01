Владимир Путин поздравил Чулпан Хаматову с днем рождения

Президент Владимир Путин поздравил актрису Чулпан Хаматову с днем рождения. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Вас знают и любят как замечательную актрису, наделенную ярким, щедрым дарованием и неисчерпаемой творческой энергией", - подчеркнул Владимир Путин. Президент отметил по-настоящему талантливые, глубокие, запоминающиеся работы актрисы в кино и на сцене, которые никого не оставляют равнодушным.

"Искреннего уважения заслуживает ваша плодотворная общественная деятельность, активное участие в востребованных социальных, благотворительных проектах", - заключил глава государства.