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Рубрика: В мире

Власти Испании хотят изолировать Мадрид

Текст: Юрий Когалов
Власти Испании пытаются закрыть Мадрид и другие крупные города, где отмечены вспышки коронавируса. По предложению министра здравоохранения пиренейского королевства Сальвадора Ильи, будет запрещен въезд и выезд из населенных пунктов, где зарегистрировано свыше 500 случаев заражения на 100 тысяч жителей. Пока речь идет об испанской столице и 9 городах Мадридского автономного сообщества, но эта мера может быть применена и к любому другому региону страны.

Эту идею в среду поддержали власти 12 из 17 испанских автономий, "против" высказались в Мадриде, Каталонии, Галисии и Андалусии, а также в анклавах Сеута и Мелилья. В Мурсии воздержались при голосовании по этому вопросу. Стоит отметить, что в этих регионах руководят в основном представители Народной партии, главного политического противника социалистов, которые сейчас держат в своих руках власть в Испании. Их противостояние не стихает даже во время пандемии. Однако в данном случае консерваторам и каталонским националистам ничего не удалось сделать, и уже в четверг в Официальном вестнике Испании было опубликовано "соглашение", обязывающее закрыть периметр Мадрида и девяти других муниципалитетов региона. Необходимые меры должны быть предприняты в течение 48 часов. Правда, до этого резолюция должна быть продублирована в официальных бюллетенях каждого региона.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Но глава Мадридского автономного сообщества Исабель Диас Аюсо не собирается выполнять это распоряжение, она считает его не имеющим юридической силы, поскольку не было консенсуса между всеми регионами. Аюсо намерена подать апелляцию в Национальную судебную палату. По ее словам, власти автономии предпринимают все необходимое для защиты граждан от коронавируса, а предложение кабмина о закрытии целых городов излишне.

Для того, чтобы власти изолировали отдельный населенный пункт, он должен соответствовать трем параметрам: если отмечено свыше 500 случаев коронавируса на 100 тысяч жителей, результаты тестирования на COVID-19 дают положительный результат в 10 процентах случаев и заняты уже 35 процентов коек в отделениях интенсивной терапии. В этом случае город закрывается, покинуть его можно лишь при следовании на работу, учебу, для посещения банка, сдачи или проведения экзамена или тестов, которые нельзя отложить, возвращения домой, ухода за пожилыми или несовершеннолетними. Внутри установленного периметра разрешено свободное передвижение жителей при соблюдении индивидуальных и коллективных мер защиты, установленных компетентными органами здравоохранения. Собрания в группы более 6 человек запрещаются. Бары, рестораны и букмекерские конторы должны закрыться в 23.00, ограничена вместимость любых заведений (от 30 до 50 процентов в зависимости от их предназначения). Усиливаются меры по раннему выявлению коронавируса.

По мнению властей Испании, все это необходимо предпринять, поскольку в целом по стране заняты уже 18 процентов коек в отделениях интенсивной терапии, а где-то этот показатель превышает 40 процентов.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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