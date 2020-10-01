Новости

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом 23:18
В Москве временно закроют кружки и секции 22:57
В Подмосковье медведь напал на людей в цирке 22:45
Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса 22:42
Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы канцелярии президента 22:29
Собянин: Сроки каникул зависят от ситуации с коронавирусом 22:08
Водолазы нашли обломки корабля, связанного с тайной Янтарной комнаты 22:05
Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Ростов-на-Дону 22:00
Фракция "ЕР" определится по бюджету после встречи с Силуановым 21:56
Собянин назвал критичной ситуацию с COVID-19 21:55
Вышел трейлер продолжения неполиткорректной комедии "Борат" 21:48
Фавипиравир для амбулаторного лечения COVID-19 пациентам выдают бесплатно 21:45
В Совфеде прокомментировали решение ЕС расширить санкции по Крымскому мосту 21:16
Игроки "Зенита" подвели итоги жеребьевки группового раунда ЛЧ 21:04
Собянин: Пассажиропоток в транспорте сильно не снижается 21:01
Ученые обнаружили 199 захоронений на месте нового участка трассы М-4 20:58
Мусаев: В каждой игре будем биться за максимальный результат 20:51
Стартует архитектурный конкурс по развитию набережной в Строгино 20:51
Собянин допустил санкции за нарушение удаленки 20:39
В "Локомотиве" отреагировали на жеребьевку Лиги чемпионов 20:31
Московский губернский театр ушел на карантин до 14 октября 20:31
Исследование: Трамп стал меньше спать и оттого больше злиться 20:17
У Плющенко и Рудковской родился сын 19:58
Отвечавший за бренд "Сбер" вице-президент Сбербанка покинул свой пост 19:58
Неизвестный напал на Саакашвили с заточкой 19:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с курсом рубля в октябре
Что будет с курсом рубля в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
01.10.2020 22:05
Рубрика: В мире

Водолазы нашли обломки корабля, связанного с тайной Янтарной комнаты

Текст: Максим Макарычев
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Обломки нацистского судна, обнаруженные на дне Балтийского моря у берегов Польши, могут раскрыть тайну Янтарной комнаты. Речь идет о фашистском корабле "Карлсруэ", который отправился из Кенигсберга, тогдашнего балтийского портового города в Германии (нынешнего Калининграда) в 1945 году с тяжелым грузом, прежде чем советские военные самолеты потопили его у берегов Польши.

Фото: Белинский Юрий/ТАСС
В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Дайверы из группы Baltictech заявили, что они нашли обломки того самого немецкого корабля времен Второй мировой войны, способные помочь разгадать давнюю тайну о местонахождении Янтарной комнаты, которую нацисты разграбили и похитили в России. Точное местонахождение объекта не афишируется по понятным причинам. "Мы искали обломки с прошлого года, когда поняли, что на дне Балтийского моря может быть самая интересная история времен Второй мировой войны", - сказал Томаш Стахура, один из группы дайверов, добавив, что в трюмах Карлсруэ были найдены военная техника, фарфор и множество ящиков, содержимое которых до сих пор неизвестно. "Все это в совокупности стимулирует человеческое воображение. Обнаружение немецкого парохода и ящиков с пока неизвестным содержимым на дне Балтийского моря может иметь важное значение для всей истории", - сообщил британскому изданию Guardian другой водолаз Томаш Звара.

Янтарная комната была построена в Пруссии, а затем подарена Петру Великому в России в 1716 году. Украшенный янтарем и золотом, зал был частью Екатерининского дворца под Санкт-Петербургом. В последний раз Янтарную комнату видели в Кенигсберге. Она исчезла во время бомбардировок города союзниками. Многие исследователи считают, что комната была разрушена, однако ее поиски продолжаются более 75 лет.

Корабль "Карлсруэ" принимал участие в операции "Ганнибал", одной из крупнейших морских эвакуаций в истории, которая помогла более чем миллиону немецких солдат и гражданских лиц из Восточной Пруссии избежать советского наступления к концу Второй мировой войны. Документы того времени показывают, что судно в спешке покинуло Кенигсберг с крупным грузом и 1083 людьми на борту.

Редкие артефакты подняли с затонувшего у берегов Израиля корабля
В мире Европа Польша

Главное сегодня

Интервью Александра Гинцбурга "Российской газете". Главное
В Совфеде прокомментировали решение ЕС расширить санкции по Крымскому мосту
МИД: Диалог РФ и США нацелен на поиск выхода из ситуации в Нагорном Карабахе
Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения
Лавров: Берлин взял курс на сдерживание России
Как в Швейцарии прошел референдум об ограничении миграции из ЕС
Жители Италии потребовали безопасных школ