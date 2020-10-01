Водолазы нашли обломки корабля, связанного с тайной Янтарной комнаты

Обломки нацистского судна, обнаруженные на дне Балтийского моря у берегов Польши, могут раскрыть тайну Янтарной комнаты. Речь идет о фашистском корабле "Карлсруэ", который отправился из Кенигсберга, тогдашнего балтийского портового города в Германии (нынешнего Калининграда) в 1945 году с тяжелым грузом, прежде чем советские военные самолеты потопили его у берегов Польши.

Дайверы из группы Baltictech заявили, что они нашли обломки того самого немецкого корабля времен Второй мировой войны, способные помочь разгадать давнюю тайну о местонахождении Янтарной комнаты, которую нацисты разграбили и похитили в России. Точное местонахождение объекта не афишируется по понятным причинам. "Мы искали обломки с прошлого года, когда поняли, что на дне Балтийского моря может быть самая интересная история времен Второй мировой войны", - сказал Томаш Стахура, один из группы дайверов, добавив, что в трюмах Карлсруэ были найдены военная техника, фарфор и множество ящиков, содержимое которых до сих пор неизвестно. "Все это в совокупности стимулирует человеческое воображение. Обнаружение немецкого парохода и ящиков с пока неизвестным содержимым на дне Балтийского моря может иметь важное значение для всей истории", - сообщил британскому изданию Guardian другой водолаз Томаш Звара.

Янтарная комната была построена в Пруссии, а затем подарена Петру Великому в России в 1716 году. Украшенный янтарем и золотом, зал был частью Екатерининского дворца под Санкт-Петербургом. В последний раз Янтарную комнату видели в Кенигсберге. Она исчезла во время бомбардировок города союзниками. Многие исследователи считают, что комната была разрушена, однако ее поиски продолжаются более 75 лет.

Корабль "Карлсруэ" принимал участие в операции "Ганнибал", одной из крупнейших морских эвакуаций в истории, которая помогла более чем миллиону немецких солдат и гражданских лиц из Восточной Пруссии избежать советского наступления к концу Второй мировой войны. Документы того времени показывают, что судно в спешке покинуло Кенигсберг с крупным грузом и 1083 людьми на борту.