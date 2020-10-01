Володин: Навальный работает в интересах западных стран

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что инцидент с Алексеем Навальным был срежиссирован спецслужбами западных государств, а сам блогер действует в их интересах.

Заявления Навального в связи с инцидентом укладываются в логику спектакля, срежиссированного спецслужбами западных государств, считает Володин.

"Навальный - бесстыдник и подлец, - отметил глава нижней палаты, которого цитирует сайт ГД. - Путин спас его жизнь… Его искренне спасали все - от пилотов и врачей до президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек".

Парламентарий привел ряд фактов, которые свидетельствуют в пользу наличия инсценировки. Так, бундестаг Германии не идет на создание рабочей группы с Государственной Думой, чтобы разобраться в происшествии. Ранее, напомним, такое предложение было официально отправлено нижней палатой российского парламента.

Кроме того, России, несмотря на ее обращение, не было предоставлено ни биоматериалов, ни заключения врачей, которые осматривали Навального при поступлении в больницу, добавил Володин.

"Это еще раз доказывает, что все было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Беларуси, блокировать нашу страну и не позволить защитить суверенитет союзного нам государства, - подчеркнул спикер. - У тех, кто хотел прибрать к рукам Беларусь, ничего не получилось".

Он резюмировал, что "это все звенья одной цепи", назвав совершенно очевидной работу Навального со спецслужбами и органами власти западных стран. "Работает в их интересах", - сказал председатель ГД.