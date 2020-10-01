Всех призывников перед отправкой на службу протестируют на коронавирус

Новости

В Совфеде прокомментировали решение ЕС расширить санкции по Крымскому мосту 21:16
Игроки "Зенита" подвели итоги жеребьевки группового раунда ЛЧ 21:04
Собянин: Пассажиропоток в транспорте сильно не снижается 21:01
Ученые обнаружили 199 захоронений на месте нового участка трассы М-4 20:58
Мусаев: В каждой игре будем биться за максимальный результат 20:51
Стартует архитектурный конкурс по развитию набережной в Строгино 20:51
Собянин допустил санкции за нарушение удаленки 20:39
В "Локомотиве" отреагировали на жеребьевку Лиги чемпионов 20:31
Московский губернский театр ушел на карантин до 14 октября 20:31
Исследование: Трамп стал меньше спать и оттого больше злиться 20:17
У Плющенко и Рудковской родился сын 19:58
Отвечавший за бренд "Сбер" вице-президент Сбербанка покинул свой пост 19:58
Неизвестный напал на Саакашвили с заточкой 19:37
Росстат: Средние розничные цены на бензин выросли на 1 копейку 19:20
Лавров и Чавушоглу обсудили конфликт в Нагорном Карабахе 19:06
Полиция начала проверку после нападения на Эльмана Пашаева 18:37
Собянин заявил о возобновлении работы горячей линии для москвичей 65+ 18:36
Детские сады Московской области продолжат работать в штатном режиме 18:35
Путин назначил Птицына главой Мосгорсуда 18:25
В Москве усилят контроль за соблюдением мер безопасности 18:16
Власти Москвы пока не будут возвращать пропуска 18:16
Воробьев рекомендовал директорам школ установить каникулы с 5 по 11 октября 18:05
В Москве не будут останавливать оказание плановой медпомощи из-за COVID 18:04
МИД: Диалог РФ и США нацелен на поиск выхода из ситуации в Нагорном Карабахе 17:50
FDA расширяет исследование безопасности вакцины от коронавируса 17:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с курсом рубля в октябре
Что будет с курсом рубля в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
01.10.2020 20:45
Рубрика: Власть

Всех призывников перед отправкой на службу протестируют на коронавирус

Текст: Юрий Гаврилов
С 1 октября Министерство обороны РФ ввело в специальный бюллетень о санитарно - эпидемиологической обстановке в Вооруженных  силах, который размещен на сайте ведомства,  раздел, посвященный  осеннему призыву в армию.
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Там, в частности, сказано, что с 15 октября начнется отправка новобранцев со сборных пунктов субъектов РФ в соединения и воинские части.  Перед этим все 128 тысяч призванных в строй  обязательно пройдут тест на коронавирус. К местам службы они отправятся в медицинских масках и с дезинфицирующими средствами.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Чем отличается осенний призыв в этом году

В бюллетене обнародованы последние данные о больных и вылечившихся от  Covid-19 военнослужащих. По сведениям на вечер 1 октября, за прошедшие сутки в Вооруженных силах после  лечения выздоровели 22 военнослужащих. Общая численность людей, избавившихся от вирусной инфекции, начиная с марта достигла  в армии и на флоте превысила 22 тысячи человек. Кроме  того, количество военнослужащих, снятых с медицинского контроля после двухнедельного карантина,  выросло до 41 832.

Однако 708 военнослужащих с положительными результатами тестирования сейчас находятся на контроле у врачей. Это несколько больше, чем было в предыдущие дни. 467 пациентов  лежат в военных госпиталях. Четыре человек изолированы по месту службы. Семеро лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 230 лечатся на дому.

Отмечается, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Двое из них в тяжелом состоянии. В состоянии средней тяжести  восемь. Остальные - без симптомов заболевания.

В многопрофильных центрах,  построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали уже 6 814 пациентам, из которых почти тысяча триста - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщает Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Призыв в армию

Главное сегодня

Интервью Александра Гинцбурга "Российской газете". Главное
В Совфеде прокомментировали решение ЕС расширить санкции по Крымскому мосту
МИД: Диалог РФ и США нацелен на поиск выхода из ситуации в Нагорном Карабахе
Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения
Лавров: Берлин взял курс на сдерживание России
Александр Бастрыкин: Уголовники и взяточники отвечают по закону
Суд впервые взыскал с МВД компенсацию за незаконный обыск у адвоката