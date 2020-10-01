Всех призывников перед отправкой на службу протестируют на коронавирус

С 1 октября Министерство обороны РФ ввело в специальный бюллетень о санитарно - эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах, который размещен на сайте ведомства, раздел, посвященный осеннему призыву в армию.

Там, в частности, сказано, что с 15 октября начнется отправка новобранцев со сборных пунктов субъектов РФ в соединения и воинские части. Перед этим все 128 тысяч призванных в строй обязательно пройдут тест на коронавирус. К местам службы они отправятся в медицинских масках и с дезинфицирующими средствами.

В бюллетене обнародованы последние данные о больных и вылечившихся от Covid-19 военнослужащих. По сведениям на вечер 1 октября, за прошедшие сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели 22 военнослужащих. Общая численность людей, избавившихся от вирусной инфекции, начиная с марта достигла в армии и на флоте превысила 22 тысячи человек. Кроме того, количество военнослужащих, снятых с медицинского контроля после двухнедельного карантина, выросло до 41 832.

Однако 708 военнослужащих с положительными результатами тестирования сейчас находятся на контроле у врачей. Это несколько больше, чем было в предыдущие дни. 467 пациентов лежат в военных госпиталях. Четыре человек изолированы по месту службы. Семеро лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 230 лечатся на дому.

Отмечается, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Двое из них в тяжелом состоянии. В состоянии средней тяжести восемь. Остальные - без симптомов заболевания.

В многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали уже 6 814 пациентам, из которых почти тысяча триста - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщает Минобороны РФ.