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01.10.2020 23:38
Рубрика: Спорт

"Пузырей" станет больше

Сезон в НХЛ может пройти в новом формате
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Столичный выпуск № 222(8276)
Игроки клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" провели чемпионский парад после победы в Кубке Стэнли. Команда устроила заплыв на катерах, а затем разделила радость с болельщиками на футбольном стадионе.

Напомним, что в этом году матчи плей-офф игрались в Канаде в так называемом "пузыре". Почти полтора месяца клубы, претендующие на самый почетный хоккейный трофей, жили в закрытых зонах, избегая контактов с внешним миром, и не исключено, что подобное "заточение" может стать обычной практикой.

Фото: AP Photo/Winslow Townson
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После завершения финальной серии комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил журналистам, что, после того как команды приехали в "пузыри", было проведено 33 174 теста на коронавирус. Положительных результатов не дал ни один.

Тогда Беттмэн назвал это самой большой победой лиги:

- Для того чтобы довести сезон до логического конца, в "пузырях" трудились 150 человек. Нас здорово поддерживали телеканалы, врачи, профсоюз игроков. Мы наглядно показали, на что способна лига, когда все работают сообща.

Североамериканские СМИ сообщают, что в ближайшее время боссы НХЛ и профсоюз игроков приступят к разработке план проведения следующего сезона.

По информации TSN, лига рассматривает концепцию "гибридного пузыря".

Предстоящий сезон в Национальной хоккейной лиге может быть проведен в "гибридном пузыре", включающем в себя четыре-шесть городов, а регулярный чемпионат сокращен до 60 игр

Как отмечает источник телеканала, одним из возможных вариантов является проведение сезона в четырех-шести "пузырях" в различных городах, предпочтительно там, где будет разрешен доступ болельщиков на трибуны.

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Предполагается, что игроки будут находиться в "пузыре" в течение двух недель, затем неделю проведут дома с семьями, после чего цикл повторится.

Ожидается, что такой режим позволит провести около 12 матчей в месяц. Как минимум один из "пузырей" будет создан в Канаде.

TSN отмечает, что следующий сезон должен завершиться до 22 июля, поскольку телекомпания, владеющая правами на трансляции Олимпийских игр в США, должна начать освещать Олимпиаду в Токио. В связи с этим регулярный чемпионат НХЛ может быть сокращен до 60 игр.

Также стали известны детали драфта НХЛ-2020.

В этом году он пройдет в удаленном режиме. Первый раунд состоится 6 октября, а раунды со второго по седьмой - 7 октября.

Фото: REUTERS
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Право первого выбора ранее досталось "Рейнджерс", выигравшим второй этап драфт-лотереи.

Места со второго по восьмое были распределены между командами после первого этапа лотереи. Очередность выборов с 16-го по 31-й определилась по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.

Главным фаворитом драфта называется канадский нападающий Алексис Лафренье. Среди россиян - особое внимание к голкиперу СКА Ярославу Аскарову и форварду "Салавата Юлаева" Родиону Амирову.

Отметим, что этот порядок может измениться в случае проведения обменов. На данный момент тремя выборами в первом раунде располагают "Оттава" и "Нью-Джерси", двумя - "Рейнджерс" и "Анахайм".

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