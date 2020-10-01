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Вышел трейлер продолжения неполиткорректной комедии "Борат"

Новости
    01.10.2020, 21:48
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video

В Сети появился трейлер неожиданного сиквела по-своему культового фильма "Борат" известного британского комика Саши Барона Коэна.

Фото: kinopoisk.ru
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Как и первая картина, вышедшая в 2006 году, она имеет длинное и крайне неполиткорректное полное название. И, разумеется, содержание: в наличии эксплуатация карикатурного образа выходцев из республик бывшего СССР, чудовищные скабрезности, реднеки, издевательства над американскими знаменитостями и, конечно, лично Дональдом Трампом.

Премьера назначена на 23 ноября. Состоится она на Amazon Prime.

Ролик (18+) можно найти на YouTube-канале сервиса.

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