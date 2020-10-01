Вышел трейлер продолжения неполиткорректной комедии "Борат"

В Сети появился трейлер неожиданного сиквела по-своему культового фильма "Борат" известного британского комика Саши Барона Коэна.

Как и первая картина, вышедшая в 2006 году, она имеет длинное и крайне неполиткорректное полное название. И, разумеется, содержание: в наличии эксплуатация карикатурного образа выходцев из республик бывшего СССР, чудовищные скабрезности, реднеки, издевательства над американскими знаменитостями и, конечно, лично Дональдом Трампом.

Премьера назначена на 23 ноября. Состоится она на Amazon Prime.

Ролик (18+) можно найти на YouTube-канале сервиса.