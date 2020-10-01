Выставка фотографий военного корреспондента Анатолия Архипова открылась в ГУМе

Фотовыставка редких работ военного журналиста Анатолия Архипова "В объективе - война. 1941-1945" к 75-летия победы в Великой Отечественной открылась в ГУМе.

Это около 50 фотографий военкора, сохранившихся в семейных архивах Архипова. Среди них то, что уже публиковалось и неизвестные снимки.

- Это фотографии, предоставленные наследниками. Пару недель назад рядом с Главным архивом кино и фотодокументов в Красногорске мы открыли памятник "Фронтовым кинооператорам". Это была одна из самых рискованных профессий в годы войны. Все фронтовые кинооператоры были ранены. Был ранен под Сталинградом и Архипов, который прошел после этого всю войну, - сказал, открывая выставку, помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский. - А потери по убитым среди фотокорреспондентов и операторов были как в частях пехоты: каждый третий. Они шли вместе с войсками. На открытии выставки побывала внучка журналиста Анастасия Фёдорова.

1 октября любителям исторической фотографии был представлен альбом с фотографиями Анатолия Архипова, опубликованный при поддержке Российского фонда культуры. Долгое время эти снимки никто не видел, о них просто забыли, хотя при жизни работы Архипова были признаны не только на родине, но и принимали участие в международных фотовыставках и занимали призовые места.

Несправедливость устранена: теперь фотографии мастера можно найти на портале "Образы войны", который наполняется с помощью Российского военно-исторического общества, Российского государственного архива кинофотодокументов Российского исторического общества, Музея Победы и других заинтересованных организаций.

- Пару месяцев назад создан первый в стране общественный бесплатный фотобанк данных "Образы войны", где содержится порядка 20 тысяч фотографий. Эти кадры можно использовать в некоммерческих целях, для личного просмотра и изучения. Это живая история, живые эмоции. Это история, которую нельзя никак фальсифицировать, - рассказал Мединский.

Под снимками фотобанка указано, кто снимал, когда, что изображено, с максимальной достоверностью. Теперь коллекцию "Образов войны" пополнили 2 702 фотографии Архипова из личного архива семьи военного корреспондента. Снимки передала РВИО Анастасия Фёдорова.

Справка "РГ"

Архипов ушёл на фронт добровольцем в самом начале Великой Отечественной. Он сумел создать достоверную фотолетопись войны 1941-1945 годов. Его первые фронтовые снимки появились в мае 1942 года в журнале "Фронтовая иллюстрация". В том же году Архипов получил ранение под Сталинградом. После выздоровления он участвовал в Курской битве, в освобождении Восточной Украины, Киева, Белоруссии и Польши. Вместе с советскими войсками фотокорреспондент вошёл в поверженный Берлин.

Он печатался практически во всех фронтовых газетах. Высокопоставленные военные, рядовые, простые люди - журналисту удалось запечатлеть всех, кто внёс свою лепту в Победу. Он снимал узников концлагерей, пленных немецких офицеров, голодных и еле-живых детей, разрушенные до основания деревни и города.