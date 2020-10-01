Windows 10 предупредит о приближающейся смерти компьютера

В версии Windows для участников программы тестирования под номером Insider Preview Build 20266 появилась новая функция, которая будет отслеживать состояние твердотельного накопителя SSD.

Если система решит, что диск в скором времени выйдет из строя, пользователь увидит соответствующее предупреждение. Также Windows предложит сделать резервное копирование хранящейся на диске информации, пишет TechRadar.

Помимо этого, Windows 10 сможет показывать владельцу компьютера примерный оставшийся срок службы SSD и другие технические подробности, включая температуру устройства.