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Windows 10 предупредит о приближающейся смерти компьютера

Текст:   Антон Благовещенский
01.10.2020,  
16:01
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В версии Windows для участников программы тестирования под номером Insider Preview Build 20266 появилась новая функция, которая будет отслеживать состояние твердотельного накопителя SSD.

Если система решит, что диск в скором времени выйдет из строя, пользователь увидит соответствующее предупреждение. Также Windows предложит сделать резервное копирование хранящейся на диске информации, пишет TechRadar.

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Помимо этого, Windows 10 сможет показывать владельцу компьютера примерный оставшийся срок службы SSD и другие технические подробности, включая температуру устройства.

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