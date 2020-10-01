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Xiaomi выпустила самый дешевый телевизор. Он стоит меньше 10 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
01.10.2020,  
13:39
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi презентовала новую модель телевизора под брендом Redmi - Smart TV A32. Его стоимость составляет 799 юаней, или около 9100 рублей.

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Девайс, оснащенный дисплеем с диагональю 32 дюйма с разрешением HD и частотой обновления 60 Гц, оснащается портами USB и HDMI, а также совместим с телевизионными приставками.

Redmi Smart TV A32 имеет 1/8 Гб оперативной и постоянной памяти и работает на двухъядерном процессоре A53 с графикой Mali-450. В качестве операционной системы используется MIUI for TV, которая поддерживает голосовое управление и может делать телевизор центром умного дома.

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