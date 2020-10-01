Xiaomi выпустила самый дешевый телевизор. Он стоит меньше 10 тысяч рублей

Компания Xiaomi презентовала новую модель телевизора под брендом Redmi - Smart TV A32. Его стоимость составляет 799 юаней, или около 9100 рублей.

Девайс, оснащенный дисплеем с диагональю 32 дюйма с разрешением HD и частотой обновления 60 Гц, оснащается портами USB и HDMI, а также совместим с телевизионными приставками.

Redmi Smart TV A32 имеет 1/8 Гб оперативной и постоянной памяти и работает на двухъядерном процессоре A53 с графикой Mali-450. В качестве операционной системы используется MIUI for TV, которая поддерживает голосовое управление и может делать телевизор центром умного дома.