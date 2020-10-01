За поездку по России туристы получат до 20 тысяч рублей от государства

В ходе второго этапа программы туристического кешбэка россияне смогут купить туры по России со сроками выезда до 10 января, продолжительностью не менее двух дней и получить обратно до 20% уплаченной стоимости. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

С программой кешбэка можно отправиться в самые различные путешествия по стране по доступным ценам. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

По сравнению с первым этапом программы условия изменились. Минимальную продолжительность тура или проживания в гостинице сократили с четырех до двух дней, а минимальная стоимость путевки вообще отменили, тогда как ранее она составляла 25 тысяч рублей. Максимальный возврат вырос с 15 до 20 тысяч рублей. Кроме того, теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

Обязательное условие программы - оплата картой "Мир" - осталось прежним. Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа. Второй этап продаж продлится значительно дольше - не менее полутора месяцев.

"Увеличение окна продаж до 1,5 месяца даст возможность туристам, которые еще не готовы выбрать тур, скажем на Новый год, сделать это в ноябре, причем со скидкой в 20%", - отметил в беседе с "Российской газетой" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Сокращение минимального срока тура или проживания в гостинице до двух ночей и отмена минимальной стоимости путешествия будет способствовать развитию туров выходного дня, недорогих автобусных туров, заметил Горин.

Теперь получить компенсацию можно даже за тур выходного дня, минимальная стоимость которого не ограничена

По условиям второго этапа программы кешбэка, на портале "Мир путешествий" будут представлены и туроператоры, и отели, и агрегаторы, зарегистрированные в России. Агрегаторы предоставляют возможность туристам приобрести туристические услуги и оплатить их онлайн, прояснили "Российской газете" в компании Ostrovok.ru, к которой напрямую подключено более 20 тысяч отелей по всей России. "Российским отелям участие в программе открывает большие возможности и дает новый канал для дополнительного привлечения клиентов", - подчеркнул представитель компании. Существенно расширится предложение также для туристов.

На частичную компенсацию затрат на покупку туров по России ранее правительством было выделено 15 млрд рублей. Такого кешбэка, как в России, нет нигде больше в мире. Мировая практика - это кешбэк от одного до 10%, отметил Дмитрий Горин.

В первом этапе программы кешбэка уже приняло участие около 70 тысяч россиян, которые приобрели туры на 1,2 млрд рублей. Эти деньги будут работать на всю экономику. Отрасль туризма косвенно связана более чем с 50 другими отраслями. Сфокусированные финансовые вливания получают конкретные территории. Один путешественник создает в регионе сразу четыре рабочих места, отмечают эксперты.