За поездку по России туристы получат до 20 тысяч рублей от государства

Новости

Росстат: Средние розничные цены на бензин выросли на 1 копейку 19:20
Лавров и Чавушоглу обсудили конфликт в Нагорном Карабахе 19:06
Полиция начала проверку после нападения на Эльмана Пашаева 18:37
Собянин заявил о возобновлении работы горячей линии для москвичей 65+ 18:36
Детские сады Московской области продолжат работать в штатном режиме 18:35
Путин назначил Птицына главой Мосгорсуда 18:25
В Москве усилят контроль за соблюдением мер безопасности 18:16
Власти Москвы пока не будут возвращать пропуска 18:16
Воробьев рекомендовал директорам школ установить каникулы с 5 по 11 октября 18:05
В Москве не будут останавливать оказание плановой медпомощи из-за COVID 18:04
МИД: Диалог РФ и США нацелен на поиск выхода из ситуации в Нагорном Карабахе 17:50
FDA расширяет исследование безопасности вакцины от коронавируса 17:33
В Госдуме оценили решение Дании по "Северному потоку-2" 17:32
В Москве отопление дали в 99% жилья 17:31
Захарова напомнила США о суверенитете Сирии 17:27
СК возбудил дело по факту убийства в собачьем приюте 17:26
Средняя цена Urals в сентябре составила 40,91 доллара за баррель 17:24
Фестиваль мультконцертов "Союзмультфильм" пройдет в 26 городах 17:13
Путин поздравил эмира Кувейта с вступлением в должность 17:11
В Сети появилось покаянное письмо Михаила Ефремова из СИЗО 17:10
Опрос: 77% избирателей выступают за многодневное голосование в будущем 17:10
Захарова прокомментировала сообщения о переброске наемников в Карабах 17:06
Представители СГ объявили о создании движения "Ржевская инициатива" 17:00
Москонцерт приведет закрытые площадки в соответствие с санитарными нормами 16:48
В Череповце накажут мать, сын которой выпал из окна пятого этажа 16:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с курсом рубля в октябре
Что будет с курсом рубля в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
01.10.2020 18:21
Рубрика: Экономика

Вернуть из путешествия

За поездку по России туристы получат до 20 тысяч рублей от государства
Текст: Евгений Гайва, Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8276)
В ходе второго этапа программы туристического кешбэка россияне смогут купить туры по России со сроками выезда до 10 января, продолжительностью не менее двух дней и получить обратно до 20% уплаченной стоимости. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
С программой кешбэка можно отправиться в самые различные путешествия по стране по доступным ценам. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС С программой кешбэка можно отправиться в самые различные путешествия по стране по доступным ценам. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
С программой кешбэка можно отправиться в самые различные путешествия по стране по доступным ценам. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

По сравнению с первым этапом программы условия изменились. Минимальную продолжительность тура или проживания в гостинице сократили с четырех до двух дней, а минимальная стоимость путевки вообще отменили, тогда как ранее она составляла 25 тысяч рублей. Максимальный возврат вырос с 15 до 20 тысяч рублей. Кроме того, теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
В Ростуризме заявили о полном обновлении закона о туризме

Обязательное условие программы - оплата картой "Мир" - осталось прежним. Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа. Второй этап продаж продлится значительно дольше - не менее полутора месяцев.

"Увеличение окна продаж до 1,5 месяца даст возможность туристам, которые еще не готовы выбрать тур, скажем на Новый год, сделать это в ноябре, причем со скидкой в 20%", - отметил в беседе с "Российской газетой" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Сокращение минимального срока тура или проживания в гостинице до двух ночей и отмена минимальной стоимости путешествия будет способствовать развитию туров выходного дня, недорогих автобусных туров, заметил Горин.

Теперь получить компенсацию можно даже за тур выходного дня, минимальная стоимость которого не ограничена

По условиям второго этапа программы кешбэка, на портале "Мир путешествий" будут представлены и туроператоры, и отели, и агрегаторы, зарегистрированные в России. Агрегаторы предоставляют возможность туристам приобрести туристические услуги и оплатить их онлайн, прояснили "Российской газете" в компании Ostrovok.ru, к которой напрямую подключено более 20 тысяч отелей по всей России. "Российским отелям участие в программе открывает большие возможности и дает новый канал для дополнительного привлечения клиентов", - подчеркнул представитель компании. Существенно расширится предложение также для туристов.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Мишустин утвердил правила возмещения туристам реального ущерба

На частичную компенсацию затрат на покупку туров по России ранее правительством было выделено 15 млрд рублей. Такого кешбэка, как в России, нет нигде больше в мире. Мировая практика - это кешбэк от одного до 10%, отметил Дмитрий Горин.

В первом этапе программы кешбэка уже приняло участие около 70 тысяч россиян, которые приобрели туры на 1,2 млрд рублей. Эти деньги будут работать на всю экономику. Отрасль туризма косвенно связана более чем с 50 другими отраслями. Сфокусированные финансовые вливания получают конкретные территории. Один путешественник создает в регионе сразу четыре рабочих места, отмечают эксперты.

Экономика Туризм Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Интервью Александра Гинцбурга "Российской газете". Главное
МИД: Диалог РФ и США нацелен на поиск выхода из ситуации в Нагорном Карабахе
Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения
Один из родственников погибшего по вине Ефремова получил компенсацию
Лавров: Берлин взял курс на сдерживание России
Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам
Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ