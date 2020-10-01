Захарова напомнила США о суверенитете Сирии

Недавний визит спецпредставителя Джеймс Джеффри в Сирию нарушает суверенитет этой ближневосточной страны, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Налицо очередное попрание Вашингтоном норм международного права", - сказала Захарова. Она напомнила, что американский спецпосланник посетил страну без согласия ее официальных властей.

Напомним, на этой неделе Джеффри провел переговоры с представителями курдских "Сирийских демократических сил".

По словам Захаровой, в Совбезе ООН в ближайшее время обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.