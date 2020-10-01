Захарова прокомментировала сообщения о переброске наемников в Карабах

В России с настороженностью восприняли многочисленные сообщения СМИ о вербовке боевиков на севере Сирии для их последующей переброски в зону нагорно-карабахского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В социальных сетях публикуются соответствующие видео- и фотоматериалы", - констатировала дипломат. Ее слова приводит РИА Новости. Она призвала стороны не допускать участия иностранных наемников в боестолкновениях, немедленно прекратить огонь и начать диалог для решения "этой очень застарелой проблемы". Дипломат констатировала, что выход из сложившейся ситуации необходимо искать исключительно с помощью дипломатического урегулирования.

В то же время, по мнению Захаровой, мировое сообщество показало редкое единство по вопросу Нагорного Карабаха.

Видео: RT