В школах Англии запретили материалы с критикой капитализма

Министерство образования Великобритании выпустило приказ, запрещающий при разработке учебных программ использовать ресурсы организаций, призывающих покончить с капитализмом. Местные эксперты указывают на то, что это может поставить вне закона беспристрастное изучение в школах ряда исторических событий британской истории.

Это решение сигнализирует о растущем авторитаризме правящей Консервативной партии, цитирует The Guardian одного из лидеров лейбористов Джона Макдоннелла. "На основании этого документа нельзя будет упоминать большие периоды британской истории и политики, в том числе - историю социалистического движения, Лейбористской партии, тред-юнионизма", - пояснил он.

В руководстве, изданном министерством образования, говорится, что школы ни при каких обстоятельствах не должны использовать ресурсы организаций, занимающих крайнюю политическую позицию. Даже если материал не является критическим, его использование может означать одобрение данных организаций.

В качестве "крайних политических позиций" приводятся такие примеры как публичные призывы к свержению демократии, критика капитализма или свободных выборов, противодействие свободе слова, использование расистских терминов, одобрение незаконной деятельности.

"Этот поворот в сторону крайнего консервативного авторитаризма должен обеспокоить каждого, кто считает, что демократия требует принципов свободы слова и образованности населения", - подчеркнул Джон Макдоннелл.