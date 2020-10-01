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Рубрика: Экономика

Деньги вписались в штат

Зарплатные кредиты помогли сохранить более полумиллиона рабочих мест
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 222(8276)
С 1 октября начался этап погашения займов по кредитам, выданным на выплату заработной платы организациям из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. В минэкономразвития считают, что благодаря этой мере поддержки удалось сохранить более полумиллиона рабочих мест.

Программа льготного кредитования стартовала в конце марта в связи со сложной ситуацией с COVID-19 и завершилась в последний день сентября. Как отмечал министр экономического развития Максим Решетников, программа была запущена всего за 2,5 недели.

Первый заемщик заключил соглашение со Сбербанком 30 марта на сумму 145,6 тысячи рублей. В апреле их было уже 8060 на сумму 28,6 млрд рублей, а к концу сентября количество соглашений составило 39,5 тысячи, общий объем кредитования - 102,2 млрд рублей.

Заключено 39,5 тысячи соглашений на зарплатные кредиты на 102,2 млрд рублей. Первые полгода платить по основному долгу не нужно, а ставка равна нулю

"Неоспоримым преимуществом программы стало то, что бизнес мог в самый сложный период бесплатно пользоваться заемными средствами для поддержания занятости, - отметила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова. - Теперь, по итогам "нулевого" периода, который завершился для первых заемщиков, у этих предприятий сохраняются еще на полгода максимально мягкие условия погашения кредитов - по ставке не выше 2,5%".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Кредит заемщикам выдавался на один год под выплату заработной платы работникам на условиях сохранения ими занятости. При этом в первые полгода (но не позднее 30 ноября) по нему исключаются выплаты по основному долгу и установлена нулевая процентная ставка. То есть начать выплачивать кредит организациям разрешили через полгода. Ставку на последующие шесть месяцев устанавливает Банк России, сейчас она утверждена им в размере 2,5% годовых. Сумма самого кредита, на которую могли рассчитывать организации, определялась пропорционально числу трудоустроенных из расчета по одному МРОТ (12 130 рублей) на каждого из работников и количеству месяцев, в течение которых можно было часть зарплаты покрыть кредитными средствами. Максимальный период также был ограничен шестью месяцами.

12,1 тысячи рублей получал работодатель на каждого работника

При условии сохранения 90% занятости до марта 2021 года кредит полностью подлежит списанию вместе с процентами. При сохранении занятости на уровне 80%, спишется половина его суммы. Численность работников отслеживает Федеральная налоговая служба по данным о страховых взносах Пенсионного фонда. Всего для участия в программе заявились 52 банка. Для них страховкой стали государственные гарантии "ВЭБ.РФ" в объеме 85% от суммы кредита по каждому заключенному договору.

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