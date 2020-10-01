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01.10.2020 11:31
Рубрика: Экономика

Зарплаты бюджетников с 1 октября повышаются на 3 процента

Текст: Ольга Игнатова
На уровень годовой инфляции - на 3 процента - увеличиваются с 1 октября заработные платы бюджетников, работающих в федеральных госучреждениях.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Будут проиндексированы оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Фото: iStock
Компании смогли поднять зарплаты своим сотрудникам на 15-29 процентов

В частности, как пояснили "Российской газете" в Минтруде России, индексация коснется зарплат сотрудников учреждений социальной сферы и науки, а также учреждений гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий, центров гигиены Роспотребнадзора, спасательных центров МЧС России, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других организаций.

Повышенные оклады станут получать и военнослужащие, а также сотрудники МВД, МЧС, ФСБ, СВР, ФСО, Росгвардии, СК и Генпрокуратуры.

Индексация коснется и дипломатических работников МИДа, диппредставительств и консульских учреждений, территориальных органов-представительств МИДа на территории России.

Экономика Работа Зарплата Вступают в силу в октябре 2020 года Рынок труда

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