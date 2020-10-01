Зарплаты бюджетников с 1 октября повышаются на 3 процента

На уровень годовой инфляции - на 3 процента - увеличиваются с 1 октября заработные платы бюджетников, работающих в федеральных госучреждениях.

Будут проиндексированы оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

В частности, как пояснили "Российской газете" в Минтруде России, индексация коснется зарплат сотрудников учреждений социальной сферы и науки, а также учреждений гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий, центров гигиены Роспотребнадзора, спасательных центров МЧС России, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других организаций.

Повышенные оклады станут получать и военнослужащие, а также сотрудники МВД, МЧС, ФСБ, СВР, ФСО, Росгвардии, СК и Генпрокуратуры.

Индексация коснется и дипломатических работников МИДа, диппредставительств и консульских учреждений, территориальных органов-представительств МИДа на территории России.