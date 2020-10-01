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Рубрика: Спорт

Жеребьевку группового этапа ЛЧ впервые в истории ждут три клуба из РФ

Текст: Максим Домчев
В четверг, 1 октября, в Швейцарии состоится жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Впервые в истории Россия будет представлена в главном турнире континента сразу тремя клубами. Это "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар".
Фото: REUTERS/Eric Gaillard Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 состоится 1 октября в студии Швейцарского радио и телевидения в Женеве. Она начнется в 18:00 по московскому времени и будет транслироваться на канале "Матч ТВ".

Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар"
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Испания, Англия, Италия и Германия будут представлены на этой стадии четырьмя клубами. Франция и Россия - тремя, две команды в групповом турнире у Украины. По одной - у Португалии, Бельгии, Турции, Нидерландов, Австрии, Венгрии, Дании и Греции.

Перед жеребьевкой все 32 команды разбиты на 4 корзины. В первую вошел чемпион России "Зенит", а также действующий победитель ЛЧ "Бавария", триумфатор Лиги Европы "Севилья", "Реал", "Ливерпуль", "Ювентус", "ПСЖ", и "Порту".

Во второй корзине оказались "Барселона", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Шахтер", "Боруссия Д", "Челси" и "Аякс".

В третьей - "Краснодар", а также киевское "Динамо", "Зальцбург", "Лейпциг", "Интер", "Олимпиакос", "Лацио" и "Аталанта".

"Локомотив" попал в четвертую корзину вместе с "Марселем", "Брюгге", "Боруссией М", "Истанбулом ББ", "Мидтьюлланном", "Ренном" и "Ференцварошем".

По регламенту в одной группе не сыграют представители одной страны, также будут разведены представители России и Украины.

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