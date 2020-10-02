40% россиян верят, что женщина может стать президентом РФ в ближайшие 20 лет

Сорок процентов россиян считают, что в ближайшие пару десятилетий страну может возглавить женщина. Такие данные привел Фонд "Общественное мнение".

Противоположного мнения придерживаются 47% наших граждан, следует из опроса ФОМ.

При этом отдать свой голос за женщину-кандидата на президентских выборах готовы 62% опрошенных, 30% исключили такую возможность, еще 8% затруднились ответить.

В целом 61% респондентов считает, что представительницы прекрасного пола должны активнее участвовать в политике, а 29% отмечают, что это не женское дело.