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02.10.2020 12:09
Рубрика: Общество

40% россиян верят, что женщина может стать президентом РФ в ближайшие 20 лет

Текст: Ксения Воронцова

Сорок процентов россиян считают, что в ближайшие пару десятилетий страну может возглавить женщина. Такие данные привел Фонд "Общественное мнение".

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Противоположного мнения придерживаются 47% наших граждан, следует из опроса ФОМ.

При этом отдать свой голос за женщину-кандидата на президентских выборах готовы 62% опрошенных, 30% исключили такую возможность, еще 8% затруднились ответить.

В целом 61% респондентов считает, что представительницы прекрасного пола должны активнее участвовать в политике, а 29% отмечают, что это не женское дело.

Общество Соцсфера Социология Фонды, ассоциации и союзы Фонды Фонд "Общественное мнение" (ФОМ)

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