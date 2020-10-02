80% крупнейших компаний мира усилят цифровизацию

Подавляющее большинство лидеров мирового рынка (80% крупнейших компаний) планируют ускорить цифровую трансформацию бизнеса несмотря на замедление глобальной экономики из-за пандемии коронавируса. Об этом говорят результаты исследования BCG Digital Transformation 2020 Global Study.

Консалтинговое агентство провело опрос среди 700 руководителей крупных мировых компаний с оборотом более 500 млн долларов и выяснило, что пандемия усилила интерес к цифровизации. Более 90% компаний усилили работу по цифровизации обслуживания клиентов. При этом более 70% работы финансируется бизнес-подразделениями, а не IT-службами.

По-разному компании оценили вероятность увеличения расходов на цифровую трансформацию. По мнению 75% компаний из сферы ритейла, траты на цифровизацию существенно вырастут. В страховой отрасли с этим согласны только чуть более 50% опрошенных.

Почти две трети участников опроса планирует наращивать инвестиции в эту сферу. В то же время в сложных экономических условиях компании не готовы запускать технологические инициативы с окупаемостью через 3-5 лет, отметил управляющий директор и партнер BCG в Москве Семен Щетинин. Почти 80% респондентов ожидают самоокупаемости от программ цифровой трансформации, что в 1,5 раза выше показателей 2017 года.

При этом только 30% программ цифровизации привели к запланированному результаты, сообщил управляющий директор и партнер BCG в Москве Макс Хаузер. Он выделил 6 факторов успеха - наличие четкой стратегии, системы мониторинга, вовлеченность высшего руководства компании в реализацию проекта, использование принципов agile, вовлечение в работу лучших сотрудников и наличие гибкой или модульной платформенной системы, на базе которой строится трансформация.