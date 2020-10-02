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02.10.2020 15:57
Рубрика: Культура

AC/DC возродились в почти "золотом составе" и показали новое видео

Текст: Александр Алексеев
Легендарная австралийская рок-группа AC/DC на несколько лет покидала сцену из-за нахлынувших на нее несчастий. В AC/DC умер ритм-гитарист Малколм Янг, долгое время лечился солист Брайан Джонсон, да и подменявший его штатный вокалист Guns"N Roses Аксель Роуз во время тура выезжал на сцену в инвалидной коляске.

Вдобавок ко всему представал перед судом ударник Фил Радд - за угрозу убийства и хранение запрещенных препаратов... Но теперь музыканты сообщили, что все их трудности уже позади.

Малколма заменил еще один брат Янг - Стиви, тоже ритм-гитарист. Обрел прежние вокальные кондиции фронтмен Брайан Джонсон, излечился от пагубных пристрастий Фил Радд. По-прежнему в отличной форме лидер-гитарист Ангус Янг и басист Клифф Уильямс… AC/DC уже даже опубликовали фрагмент нового клипа Shot In the Dark.

Ожидается, что эта песня войдет в новый альбом, релиз которого состоится 7 декабря. Его предположительное название - PWR/UP. Но возможно, что на обложке диска появится уже и другое. Ведь с AC/DC никогда нельзя точно быть уверенным во всем заранее.

Кстати

Предыдущий альбом группы вышел в начале 2017 года. Но это был сборник их ранних концертных записей, получивший название Melbourne Live, 1974.

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