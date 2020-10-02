Указ губернатора Алтайского края от 1 октября 2020 года № 168 "О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44"

Новости

Филипп перешел в "Вольфсбург" на правах аренды 21:37
Стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом Трампа 21:33
Водители транспорта Подмосковья начнут фотографировать пассажиров без масок 21:01
В Вооруженных силах инфицированы коронавирусом 739 военнослужащих 20:53
РПЦ приветствует решение ФРГ передать РФ задержанные на таможне иконы 20:46
Минэнерго оценит влияние налоговых изменений на нефтяную отрасль 20:24
"Спартак" отдал футболиста Мирзова в аренду "Химкам" 19:58
Захарова: Россия применит белорусские санкции против ЕС 19:57
Умер музыкант Александр Кальянов 19:48
Экс-руководитель московского ФГУП получил срок за мошенничество 19:42
Скончался содержавшийся в СИЗО бывший сити-менеджер Миасса Арбадьевский 19:39
Ученые научились восстанавливать нервные клетки спинного мозга 19:34
Захарова обвинила ЕС в отсутствии такта по отношению к Беларуси 19:16
Певицу Чичерину вывезли из опасной зоны в Карабахе, она вышла на связь 18:54
ВОЗ высказалась против жесткого повторного карантина в России 18:48
В Новгороде двое мужчин арестованы за кражу подаренной президентом иконы 18:33
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 17:52
Генсек ООН призвал РФ и США продлить действие договора СНВ 17:52
В Петербурге фигуранту дела о краже 5,6 млрд рублей дали условный срок 17:43
Вышел трейлер "Ведьм" Роберта Земекиса 17:43
СК выясняет обстоятельства гибели женщины в центре Нижнего Новгорода 17:39
Беларусь отозвала послов из Польши и Литвы 17:37
Патрушев провел встречу с помощником Трампа по нацбезопасности 17:36
Петербургские врачи прооперировали девочку с родинкой-гигантом 17:18
В Минске заявили о важности парламентской дипломатии 17:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
2 октября 2020 г.

Указ губернатора Алтайского края от 1 октября 2020 года № 168 "О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом предложения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю от 28.09.2020 №22-00-02/33-12198-2020 постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" (в редакции от 06.04.2020 № 50, от 07.04.2020 № 53, от 16.04.2020 № 59, от 24.04.2020 № 66, от 29.04.2020 № 70, от 27.05.2020 № 88, от 07.06.2020 № 94, от 19.06.2020 № 99, от 26.06.2020 № 103, от 10.07.2020 № 108, от 21.07.2020 № ИЗ, от 07.08.2020 № 128, от 20.08.2020 № 132, от 03.09.2020 № 144, от 15.09.2020 № 153) следующие изменения:

абзац первый пункта 1 после слов "по 03.10.2020" дополнить словами ", с 04.10.2020 по 17.10.2020, с 18.10.2020 по 31.10.2020, с 01.11.2020 по 14.11.2020";

абзац четвертый пункта 2 указа дополнить предложением следующего содержания:

"Особенности реализации видов экономической деятельности в части социальной дистанции определяются методическими рекомендациями, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;";

пункт 8 указа дополнить абзацем следующего содержания:

"работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы, если это не нарушает функционирование их деятельности, или ввести, где возможно, посменный режим работы.".

2. Настоящий указ вступает в силу с даты его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Алтайского края В.В.Снесарь



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией