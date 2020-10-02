Американские ученые выявили главных распространителей COVID-19

Распространение коронавирусной инфекции напрямую связано с увеличением социальных контактов между молодыми людьми, следует из публикации авторитетного журнала Science.

Наибольшую роль в передаче COVID-19 играют именно подростки, уверены ученые Принстонского университета, Университета Джона Хопкинса и Калифорнийского университета.

Эксперты проанализировали эпидемиологическую ситуацию в одном из штатов на юго-востоке Индии, чтобы отследить вероятные пути передачи инфекции. Оказалось, что две трети случаев связано с передачей опасного вируса через контакты с другими людьми. Молодые люди, которым свойственно вести активный образ жизни, сыграли в этом процессе первую скрипку.