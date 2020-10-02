Американский суд временно заблокировал решение о запрете TikTok

Новости

Татьяна Голикова призвала россиян не заниматься самолечением 12:35
Рейсовый автобус насмерть сбил пешехода на Каширском шоссе в Москве 12:33
Закрытый участок Арбатско-Покровской линии мосметро откроется досрочно 12:31
Парламент Беларуси утвердил Головченко на посту премьера 12:30
40% россиян верят, что женщина может стать президентом РФ в ближайшие 20 лет 12:09
В Псковской области водитель погиб из-за столкновения с лебедем 11:58
Путин пока не сделал прививку от коронавируса 11:56
В Минске объявили об ответных санкциях против европейских чиновников 11:51
Ведущие ученые Союзного государства избраны академиками МААН 11:42
В Кремле пожелали Трампу скорейшего выздоровления 11:38
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать рыбу 11:37
Российский экзоскелет оценили в США 11:34
За курортный сезон крымские поезда перевезли 500 тысяч человек 11:33
Путин встретится с лидерами фракций Госдумы 11:19
Цены на нефть упали ниже 40 долларов после новостей о Трампе 11:13
Оперштаб Москвы сообщил о новых случаях коронавируса 11:09
UFC готовит сюрприз Нурмагомедову в случае победы над Гэтжи 11:05
Лишь 38 процентов бельгийцев поддерживают новое правительство страны 11:05
В ДТП в Анталье пострадала туристка из России 10:57
В Красноярске подросток сбежал из здания суда после приговора 10:54
Назван размер зарплат киберспортсменов 10:41
Призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о неизлечимой болезни 10:35
Российские боевые вертолеты планируют вооружить дронами-камикадзе 10:10
Сергунина: RussPass запустил новый функционал для турбизнеса 09:35
Еще 1157 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
02.10.2020 11:20

Американский суд временно заблокировал решение о запрете TikTok

Федеральный суд американского столичного округа Колумбия 27 сентября временно заблокировал указ администрации США об удалении социальной сети TikTok из магазинов приложений. Эксперты считают прессинг соцсети примером того, что США стремятся не допустить, чтобы технологические компании других стран были лучше и конкурентоспособнее американских, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Замруководителя Китайского исследовательского института по информационной безопасности Цзо Сяодун отметил, что США подавляют зарубежных производителей под предлогом того, что их продукция угрожает национальной безопасности, не предоставляя тому никаких доказательств. Такой необоснованный прессинг компаний других стран является подавлением новых технологий и идет вразрез с развитием человеческой цивилизации.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
В Китае дан мощный импульс развитию глобальной экономики

Генеральный секретарь центра по изучению международного управления киберпространством при Шанхайском исследовательском институте международных вопросов Лу Чжуаньин считает, что решение американского суда о приостановке запрета на скачивание TikTok доказало, что действия Вашингтона идут вразрез с соответствующим американским законодательством. Главная причина прессинга китайского TikTok заключается в том, что США стремятся не допустить, чтобы предприятия других стран были лучше и конкурентоспособнее американских.

Журнал "Harvard Business Review" признает: "Запрет США на скачивание TikTok еще раз свидетельствует, что Соединенные Штаты больше не являются гарантом глобального бизнеса, а его потенциальной угрозой. Такой взгляд глубоко меняет мировую экономику и ставит под угрозу американские компании".

В докладе Американо-китайского торгового совета (US-China Business Council) отмечается, что запреты американской администрации так или иначе сказались на бизнесе 86 процентов компаний-членов совета. Наблюдатели считают, что компании, против которых введены санкции со стороны США, начнут запускать планы "де-американизации" и заменять США в цепочке поставок.

И "де-американизация", и "де-китаизация" не благоприятствует глобальному экономическому развитию. А расплачиваться за это придется, прежде всего, американским компаниям, считают наблюдатели.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Песков рассказал про механизм объявления нерабочих недель
Интервью Александра Гинцбурга "Российской газете". Главное
В Госдуме предложили дать родителям отпуск на время каникул
Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников
Евросоюз ввел санкции в отношении Беларуси