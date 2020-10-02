Американский суд временно заблокировал решение о запрете TikTok

Замруководителя Китайского исследовательского института по информационной безопасности Цзо Сяодун отметил, что США подавляют зарубежных производителей под предлогом того, что их продукция угрожает национальной безопасности, не предоставляя тому никаких доказательств. Такой необоснованный прессинг компаний других стран является подавлением новых технологий и идет вразрез с развитием человеческой цивилизации.

Генеральный секретарь центра по изучению международного управления киберпространством при Шанхайском исследовательском институте международных вопросов Лу Чжуаньин считает, что решение американского суда о приостановке запрета на скачивание TikTok доказало, что действия Вашингтона идут вразрез с соответствующим американским законодательством. Главная причина прессинга китайского TikTok заключается в том, что США стремятся не допустить, чтобы предприятия других стран были лучше и конкурентоспособнее американских.

Журнал "Harvard Business Review" признает: "Запрет США на скачивание TikTok еще раз свидетельствует, что Соединенные Штаты больше не являются гарантом глобального бизнеса, а его потенциальной угрозой. Такой взгляд глубоко меняет мировую экономику и ставит под угрозу американские компании".

В докладе Американо-китайского торгового совета (US-China Business Council) отмечается, что запреты американской администрации так или иначе сказались на бизнесе 86 процентов компаний-членов совета. Наблюдатели считают, что компании, против которых введены санкции со стороны США, начнут запускать планы "де-американизации" и заменять США в цепочке поставок.

И "де-американизация", и "де-китаизация" не благоприятствует глобальному экономическому развитию. А расплачиваться за это придется, прежде всего, американским компаниям, считают наблюдатели.