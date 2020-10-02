Аргентина возобновит регулярное авиасообщение в середине октября

Власти Аргентины пообещали в ближайшее время возобновить прерванное еще в марте регулярное международное авиасообщение. Министр транспорта Марио Меони подчеркнул, что не позднее 12 октября воздушные пассажирские перевозки снова станут доступны и внутри страны. Но решение о полетах в тот или иной город будет приниматься авиакомпаниями после согласования с местными властями.

"Что же касается международных полетов, в настоящее время есть значительное количество специальных рейсов в различные страны, но с середины октября они станут регулярными", - добавил чиновник.

Из-за коронавируса Аргентина закрыла свои границы с 15 марта. А с 20-го в стране начал действовать карантин и запрещены все перелеты. Но, несмотря на принятые меры, уже заразились более 765 тысяч аргентинцев, а от осложнений, вызванных SARS-CoV-2, скончались свыше 20 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.