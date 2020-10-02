Беларусь отозвала послов из Польши и Литвы

Беларусь решилась на жесткий дипломатический демарш в отношении Польши и Литвы, приняв решение отозвать послов из этих стран Евросоюза. Как сообщили в МИД республики, данные меры связаны "с деструктивной деятельностью Варшавы и Вильнюса" в отношении Минска.

Как ожидается, белорусские дипломаты вернутся на родину до 5 октября.

"Указанным странам предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси ", - сказал пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз, которого цитирует портал tut.by.