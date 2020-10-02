Билли Айлиш выпустила официальный клип на песню из нового "Бонда"

Восемнадцатилетняя американская певица и автор песен Билли Айлиш выпустила официальное видео на главную музыкальную тему юбилейного, 25-го фильма о суперагенте Джеймсе Бонде.

Душераздирающая лирическая баллада размещена на YouTube-канале Айлиш, стремительно собрав только на этой платформе более четырех миллионов просмотров.

Трек, по традиции, называется, как и картина - "Не время умирать" (No Time To Die).

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish. Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg — James Bond (@007) January 14, 2020

В комментариях, число которых приближается к седьмому десятку тысяч, - восхваления таланта девушки и анализ композиции. С обращением внимания на тот факт, что, в отличие от сильного вокала, ранее звучавшего в заглавных "Бонд-песнях", Билли поет мягко и эмоционально.

К слову, композицию Айлиш, ставшая самой молодой исполнительницей main theme "Бонда" за всю историю франшизы, представила еще в феврале. Но ввиду "коронавирусных" переносов премьеры картины и клип задержался.

Российский зритель увидит фильм 19 ноября.