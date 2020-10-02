Новости

Гай Ричи сделает из "Джентльменов" сериал 13:36
Вышел эффектный трейлер российского хоррора "Кольская сверхглубокая" 13:15
Киану Ривз под песню Билли Айлиш представил промо Cyberpunk 2077 10:55
Джейми Фокс вернется к роли Электро в новом "Человеке-пауке" 10:33
Вышел трейлер продолжения неполиткорректной комедии "Борат" 01.10.2020

Билли Айлиш выпустила официальный клип на песню из нового "Бонда"

Новости
    02.10.2020, 12:40
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Billie Eilish Фото: youtube.com/ Billie Eilish
Фото: youtube.com/ Billie Eilish

Восемнадцатилетняя американская певица и автор песен Билли Айлиш выпустила официальное видео на главную музыкальную тему юбилейного, 25-го фильма о суперагенте Джеймсе Бонде.

Фото: youtube.com/ Cyberpunk 2077
Киану Ривз под песню Билли Айлиш представил промо Cyberpunk 2077

Душераздирающая лирическая баллада размещена на YouTube-канале Айлиш, стремительно собрав только на этой платформе более четырех миллионов просмотров.

Трек, по традиции, называется, как и картина - "Не время умирать" (No Time To Die).

В комментариях, число которых приближается к седьмому десятку тысяч, - восхваления таланта девушки и анализ композиции. С обращением внимания на тот факт, что, в отличие от сильного вокала, ранее звучавшего в заглавных "Бонд-песнях", Билли поет мягко и эмоционально.

К слову, композицию Айлиш, ставшая самой молодой исполнительницей main theme "Бонда" за всю историю франшизы, представила еще в феврале. Но ввиду "коронавирусных" переносов премьеры картины и клип задержался.

Российский зритель увидит фильм 19 ноября.

Новости

В Сети появилось покаянное письмо Михаила Ефремова из СИЗО 01.10.2020
Актриса Марина Александрова переболела коронавирусом 01.10.2020
Ной Хоули рассказал о своем сериале по вселенной "Чужого" 01.10.2020
Вышел трейлер нового "Оливера Твиста" - с паркуром и Линой Хиди 01.10.2020
⧣ США
Фото: youtube.com/ Forgotten Dwarf
Джордж Мартин назвал худшую сцену "Игры престолов" 01.10.2020
Найдена актриса на роль первой супергероини-мусульманки Мисс Марвел 01.10.2020
После операции умер актер и автор песен Элвиса Мак Дэвис 01.10.2020
⧣ фото
Фото: twitter.com/ WeAre_Premier
В Лондоне установили памятник Гарри Поттеру 01.10.2020
Джервейс закончил вторую редакцию третьего сезона "Жизни после смерти" 30.09.2020
В Сети появились фотографии со съемок новой "Золушки" 30.09.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
СМИ: У "Энолы Холмс" может появиться спин-офф про Шерлока 30.09.2020
Вышел трейлер "Богатого Маугли" с Ризом Ахмедом 30.09.2020
Появились кадры из нового сезона "Короны" с Джиллиан Андерсон 30.09.2020