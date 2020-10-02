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Рубрика: В мире

Ближайший советник Трампа заразилась коронавирусом

Коронавирусом заразилась одна из ближайших советников президента США Дональда Трампа - Хоуп Хикс. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Фото: iStock
Ряд штатов США в разы превысил критический уровень тестирования на COVID-19

По словам источников, на которые ссылается издание, она сопровождала американского лидера во время его недавних поездок на дебаты в Кливленд и на митинг в Миннесоту. Сам президент не проявлял никаких признаков заражения, а также прошел дополнительное тестирование на COVID-19, пишет РИА Новости.

По данным Университета Джонса Хопкинса, США продолжают лидировать в мире по числу заболевших новым типом коронавируса. Положительный тест на SARS-CoV-2 получили уже свыше семи миллионов американцев (7 277 352). А всего в мире инфицированы больше 34 миллионов человек (34 157 176).

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