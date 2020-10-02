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Борис Акунин снимет сериал про загробный мир

Новости
    02.10.2020, 14:40
Текст:   Олег Усков
Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости

Сериал на основе романа Бориса Акунина "Там…" будет запущен в производство в следующем году.

Фото: "Вольга"
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Об этом в интервью ТАСС рассказала режиссер Мария Иванова ("Иосиф Бродский. Разговор с небожителем"). Уточнив: проект рассчитан на несколько сезонов, а его шоураннером станет сам Акунин.

"Тема международная, но снимать, скорее всего, будем в России", - рассказала Иванова, добавив, что сценарий первой серии уже готов.

"Книга рассказывает о том, куда мы попадаем после смерти, в зависимости от религии, мировоззрения и того, как мы проживали земную жизнь", - напомнила содержание режиссер. Пообещав, что сериал будет "необычным".

Фото: youtube.com/ Кинокомпания ВОЛЬГА
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Премьера должна состояться на одной из интернет-площадок. Дата пока не обозначена.

"Там..." был впервые опубликован Акуниным, под псевдонимом Анна Борисова, в 2008 году и представлен как "одновременно страшный и смешной".

Сюжет его развернут в баре международного аэропорта, где случайно встречаются двенадцать незнакомцев и собака, которые далее - в результате трагедии - отправляются в загробный мир.

Под псевдонимом Борисова Григорий Чхартишвили (он же Акунин, он же Анатолий Брусникин) издал еще две книги - "Креативщик" и Vremena Goda.

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