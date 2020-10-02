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02.10.2020 09:13
Рубрика: Экономика

Центробанк отозвал лицензию у АО "ТЭМБР-БАНК"

Текст: Светлана Ментюкова
Банк России с сегодняшнего дня 2 октября 2020 года отзывает лицензию у АО "ТЭМБР-БАНК" за неоднократные нарушения и игнорирование предписаний ЦБ. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

"Банк России приказом от 02.10.2020 № ОД-1583 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого топливно-энергетического межрегионального банка реконструкции развития АО "ТЭМБР-БАНК"", - говорится в сообщении.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Сообщается, что Банк России также аннулировал лицензию на осуществление "ТЭМБР-БАНК" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Также отмечается, что причиной отзыва лицензии стало нарушение ТЭМБР-БАНКом федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. В частности, указывает регулятор, банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери; допускал нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По величине активов АО "ТЭМБР-БАНК" занимала 186 место в банковской системе РФ.

В сообщении ЦБ, также отмечается, что лишенный лицензии банк функционировал в условиях корпоративного конфликта.

Экономика Финансы Банки Отзыв лицензий у банков

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