Центробанк отозвал лицензию у АО "ТЭМБР-БАНК"

"Банк России приказом от 02.10.2020 № ОД-1583 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого топливно-энергетического межрегионального банка реконструкции развития АО "ТЭМБР-БАНК"", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Банк России также аннулировал лицензию на осуществление "ТЭМБР-БАНК" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Также отмечается, что причиной отзыва лицензии стало нарушение ТЭМБР-БАНКом федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. В частности, указывает регулятор, банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери; допускал нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По величине активов АО "ТЭМБР-БАНК" занимала 186 место в банковской системе РФ.

В сообщении ЦБ, также отмечается, что лишенный лицензии банк функционировал в условиях корпоративного конфликта.