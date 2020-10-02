Что будет с выборами президента США после того, как Трамп заболел COVID-19

Новость о заболевании Дональда Трампа и его супруги коронавирусом минувшим вечером буквально сотрясла Америку, ведь до выборов президента страны 3 ноября остался всего месяц. Сторонники главы Белого дома в смятении. Его противники во всю злорадствуют и называют это кто - закономерностью, а кто - знаком судьбы.

Президенту припоминают легкомысленные фразы о пандемии, пренебрежительное отношение его и советников к ношению маски, проведение агитационных митингов, где вопреки ограничениям собирались толпы из тысяч людей. Критики считают не случайным, что из мировых лидеров коронавирус подхватили именно те, кто поначалу публично недооценивал его опасность: Трамп составил компанию бразильскому президенту Жаиру Больсонару и британскому премьеру Борису Джонсону.

В любом случае, сам факт того, что "корона" добралась до президента ядерной державы, да еще и на пороге выборов, вызывает множество вопросов. Трамп, по словам его врача, чувствует себя хорошо и остается дееспособным, но о наличии или отсутствии у него симптомов не сообщается. В Белом доме заявили, что он не будет передавать свои полномочия вице-президенту Майклу Пенсу.

Тем не менее, заболевание президента уже повлияло на ход предвыборной кампании: из его графика исчезли запланированные на ближайшие дни агитационные мероприятия и встречи со спонсорами. Даже если "корона" пройдет у Трампа бессимптомно, под большим вопросом вторые дебаты кандидатов в президенты 15 октября в Майами (штат Флорида), по крайней мере в очной форме. А, возможно, и третьи, запланированные на 22 октября. Не факт, что его соперник-демократ Джозеф Байден захочет рисковать здоровьем и стоять на одной сцене с Трампом. К слову, буквально два дня назад в Кливленде (штат Огайо) состоялись первые дебаты Трампа и Байдена, на которых президент насмехался над привычкой конкурента носить маску. Хотя политики не пожимали друг другу руки и не контактировали физически, но наверняка и Байден теперь поспешит сдать анализ на коронавирус.

Дальнейшее развитие событий будет сильно зависеть от течения болезни. Как это все может повлиять на предвыборный расклад и на чью сторону склонит симпатии избирателей - сейчас гадать бессмысленно. Кто-то сочтет, что Трамп получил по заслугам, другие проникнутся к нему симпатией и сочувствием, ведь в Америке через "корону" прошли более 7 миллионов человек.

Но, учитывая, что 74-летний президент, как и его 77-летний конкурент, в силу возраста находятся в группе повышенного риска, а времени до выборов осталось крайне мало, эксперты уже начали обсуждать, что делать, если Трамп не сможет исполнять обязанности, или если болезнь выбьет кого-то из кандидатов из предвыборной гонки.

Что будет, если Трамп не сможет исполнять обязанности?

Что касается должности номер один, то механизм существует и уже неоднократно применялся в истории США: в случае недееспособности главы государства полномочия переходят к вице-президенту. Случись что и с ним, управлять государством будет спикер Палаты представителей и так далее по иерархической лестнице. В истории Америки было девять таких прецедентов, как, например, после убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году. Но дальше одной ступени (к вице-президенту) процесс передачи власти никогда не заходил.

Были ли случаи выбывания кандидата из предвыборной гонки?

А вот с выборами ситуация гораздо запутаннее. Если это произойдет, то политика Соединенных Штатов ступит на неизведанную территорию: ни один кандидат никогда не снимался и не умирал перед выборами, равно как и ни один избранный президент не умирал до вступления в должность. В американской системе конституция и законы зачастую написаны достаточно общими фразами, а конкретное их исполнение во многом основывается на прецеденте. Отсутствие таковых грозит неопределенностью и острыми политическими конфликтами.

Можно ли заменить кандидата в президенты?

Кандидатуры в президенты выдвигаются национальными комитетами политических партий, в их власти и процесс замены. И у Демократической, и у Республиканской партий прописаны механизмы, позволяющие поменять кандидата в случае его смерти, болезни или иных обстоятельств.

Но на таком позднем этапе возникают бюрократические трудности. Американцы голосуют не напрямую за президента и вице-президента, а за выборщиков от своего штата. Но последних мало кто знает, а потому во избежание путаницы в бюллетенях фигурируют имена самих кандидатов, американцы ставят галочки и крестики напротив них. Так вот, при замене имена новых кандидатов надо внести в бюллетени. Крайний срок для этого обычно август-сентябрь в зависимости от штата.

В экстренной ситуации через суды можно добиться исключений, но дело в том, что дистанционное голосование уже началось и миллионы бюллетеней уже поданы. Очевидно, что замена имени кандидата после того, как миллионы уже проголосовали, открывает широкое поле для оспаривания поданных бюллетеней и поставит под вопрос легитимность самих выборов.

Поэтому, как считают эксперты Election Law Blog, заменить кандидата сейчас практически невозможно, не организуя весь предвыборный процесс заново.

Можно ли перенести выборы президента США?

Перенести выборы или назначить их заново может Конгресс США, верхняя палата которого контролируется республиканцами, а нижняя - демократами. И учитывая, какая острейшая борьба за власть идет в Вашингтоне, нужно незаурядное воображение чтобы представить легкий компромисс по новым выборам.

Кроме того, стоит помнить, что выборы президента США проходят в два этапа: в ноябре пройдет всенародное голосование, по итогам которого определяются выборщики от штатов, а затем в декабре эти выборщики проголосуют по кандидатам в президенты. Второй этап обычно считается формальностью и никогда еще не шел вразрез с результатами первого, но в обсуждаемой ситуации теоретически может оказаться решающим.

Эксперты Election Law Blog предполагают, что скорее уж всенародное голосование состоится вовремя с именами недееспособного или умершего кандидата в бюллетенях, а затем заксобрания каждого штата будет решать, смогут ли его выборщики отдать свои голоса за другого кандидата. Ведь законы части штатов обязывают выборщиков голосовать только за того кандидата, которого поддержал народ, не предусматривая экстренных обстоятельств.

Тут степень возможных манипуляций и хаоса сложно даже представить. Например, в Пенсильвании, одном из ключевых колеблющихся штатов, губернатором является демократ, а заксобрание контролируют республиканцы. Если судьба голосов выборщиков окажется в руках законодателей, то теоретически что им помешает назначить выборщиков-республиканцев даже если большинство голосов жителей штата будет подано за кандидата-демократа.

Что ждет Америку?

Это все только теоретические домыслы, никогда на практике не проверявшиеся из-за ничтожно малой вероятности такого развития событий. Но пандемия коронавируса сломала уже немало стереотипов, превращая в реальность то, что еще год назад казалось немыслимым. Остается пожелать всем заболевшим скорейшего выздоровления.

Но, подытоживая, если дойдет до выбывания одного из кандидатов из предвыборной гонки, Америку ждет обострение и без того изнуряющей страну внутриполитической борьбы, все больше разрывающей американское общество на два враждующих лагеря.