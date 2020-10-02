ЦСКА узнал соперников в групповом раунде Лиги Европы

В Швейцарии прошла жеребьевка группового раунда Лиги Европы, в котором Россию представляет ЦСКА.

В эту стадию турнира вышли 48 команд, которые в пятницу были распределены в 12 групп. Изначально Россия имела три места в этом турнире, но сначала столичное "Динамо" оконфузилось в Грузии в матче против тбилисского "Локомотива", а следом из борьбы выбыл и "Ростов", уступивший дома "Маккаби" из Хайфы. ЦСКА попал в групповой турнир напрямую и при жеребьевке попал в первую корзину.

Жеребьевка для ЦСКА сложилась удачно. Армейцы возглавили группу К. Из второй корзины им достались не "Лестер" или "Реал Сосьеад", а вполне скромное хорватское "Динамо". Еще одним соперником стал голландский "Фейенорд", который возглавляет экс-наставник "Зенита" и сборной России Дик Адвокат. Последней командой в этом квартете стал австрийский "Вольфсберг", который также не относится к числу грандов европейского футбола.

В целом группа у ЦСКА не самая сложная. Тем более, что команде Виктора Ганчаренко придется реабилитироваться за прошлогодний провал в этом турнире.

Матчи пройдут: 1-й тур: 22 октября; 2-й тур: 29 октября; 3-й тур: 5 ноября; 4-й тур: 26 ноября; 5-й тур: 3 декабря; 6-й тур: 10 декабря

Состав остальных групп:

Группа A: "Рома" (Италия), "Янг Бойз" (Швейцария), "ЧФР Клуж" (Румыния), ЦСКА (София, Болгария).

Группа B: "Арсенал" (Англия), "Рапид" (Австрия), "Мольде" (Норвегия), "Дандолк" (Ирландия).

Группа C: "Байер" (Германия), "Славия" (Чехия), "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль), "Ницца" (Франция).

Группа D: "Бенфика" (Португалия), "Стандард" (Бельгия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Лех" (Польша).

Группа E: ПСВ (Нидерланды), ПАОК (Греция), "Гранада" (Испания), "Омония" (Кипр).

Группа F: "Наполи" (Италия), "Реал Сосьедад" (Испания), АЗ (Нидерланды), "Риека" (Хорватия).

Группа G: "Брага" (Португалия), "Лестер Сити" (Англия), АЕК (Греция), "Заря" (Украина).

Группа H: "Селтик" (Шотландия), "Спарта" (Чехия), "Милан" (Италия), "Лилль" (Франция).

Группа I: "Вильярреал" (Испания), "Карабах" (Азербайджан), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Сивасспор" (Турция).

Группа J: "Тоттенхэм Хотспур" (Англия), "Лудогорец" (Болгария), ЛАСК (Австрия), "Антверпен" (Бельгия).

Группа L: "Гент" (Бельгия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Хоффенхайм" (Германия), "Слован" (Чехия).