Дональд Трамп заразился коронавирусом

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп заболели коронавирусом. Об этом американский лидер написал в Twitter.
Фото: AP Photo/Patrick Semansky
"У меня и Мелании положительный тест на COVID-19. Начинаем карантин и процесс выздоровления незамедлительно. Мы пройдем через эти испытания вместе", - говорится в сообщении.
Напомним, американский президент сдал тест на коронавирус несколькими часами ранее из-за того, что COVID-19 заболела советница главы государства Хоуп Хикс.
В США в настоящее время стремительно набирает обороты предвыборная кампания. Пока неизвестно, как болезнь Трампа скажется на его рейтинге.
Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020