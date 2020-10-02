Дональд Трамп заразился коронавирусом

"У меня и Мелании положительный тест на COVID-19. Начинаем карантин и процесс выздоровления незамедлительно. Мы пройдем через эти испытания вместе", - говорится в сообщении.

Напомним, американский президент сдал тест на коронавирус несколькими часами ранее из-за того, что COVID-19 заболела советница главы государства Хоуп Хикс.

В США в настоящее время стремительно набирает обороты предвыборная кампания. Пока неизвестно, как болезнь Трампа скажется на его рейтинге.