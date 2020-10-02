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02.10.2020 18:02
Рубрика: Общество

Эксперт: На внеплановых каникулах не стоит далеко убирать учебники

Текст: Мария Агранович
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Столичных школьников с 5 октября ждут две недели отдыха вместо одной - такое решение для профилактики распространения коронавируса приняли московские власти. Что будет дальше - зависит от эпидемиологической ситуации. Вслед за Москвой уйти на каникулы рекомендовано и половине подмосковных школ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В остальных регионах будут действовать по ситуации.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Занятий в эти две недели не будет нигде - ни в офлайне, ни в онлайне. Дети рады? А что делать родителям? Можно расслабиться? Или продолжать заниматься с детьми дома: хотя бы повторять пройденное, чтобы они не потеряли учебную форму?

На эти и другие вопросы мам и пап ответила в ходе видеоконференции в "Российской газете" исполнительный директор Общероссийской национальной родительской ассоциации Лариса Санатовская.

- Сегодня дети проводят дома намного больше времени, и для любого родителя важно, чтобы это время прошло с максимальной пользой, - говорит Лариса Анатольевна. - Поэтому учебники ни в коем случае не убирать. Главное - составить распорядок. Даже самый простой план даст больше свободы и больше времени на то, что действительно нравится ребенку и приносит пользу. Расскажу, как все устроено в нашей семье: у меня три внучки разного возраста. Гигиена, зарядка и уроки - вот основные "вехи". После - игры, разные познавательные занятия, домашние дела и один из самых важных моментов - время, когда каждый из нас, включая детей, занимается своими личными делами. У каждого ребенка должно оставаться личное пространство, где можно побыть наедине с собой. Это время самостоятельных мыслей.

Но учебники должны в обязательном порядке всегда быть на виду: это напоминание о развитии, о знаниях.

Подробности видеоконференции смотрите в видеосюжете на нашем сайте и читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

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