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Рубрика: Общество

Эксперты подсчитали число педагогов-репетиторов в России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Порядка 49% опрошенных учителей российских школ занимаются репетиторством, еще 11% заявили, что намерены заняться этим. Таковы данные опроса, который провел образовательный центр MAXIMUM Education.

Фото: iStock
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Основной причиной давать дополнительные уроки большинство респондентов (67%) назвали доход, 22% опрошенных педагогов сказали, что делают это "для души", а три процента таким образом заполняют свое свободное время, пишет ТАСС.

За час репетиторских услуг до 300 рублей получают 11%, от 300 до 500 рублей зарабатывают 40% опрошенных педагогов, доход от 500 до 1000 рублей занятия приносят 34% учителей, свыше 14% за свой труд получают от одной до двух тысяч рублей.

Половина из участников опроса проводит занятия в очной форме, еще 39 процентов совмещают очный и онлайн-форматы, полностью на удаленное репетиторство перешли 11% педагогов. Опрос проходил с 25 по 30 сентября 2020 года среди одной тысячи учителей по всей России.

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