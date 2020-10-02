Евросоюз ввел санкции в отношении Беларуси

Евросоюз в ночь на пятницу ввел санкции в отношении Беларуси. Президент Европейского Совета Шарль Мишель, который председательствовал на саммите в Брюсселе, заявил, что президента Беларуси Александра Лукашенко нет в санкционном списке. "Но мы будем следить за развитием событий", - сказал Мишель. Дипломаты ЕС заявили, что белорусский лидер может быть добавлен в список позже, если он откажется вступить в переговоры с оппозицией, сообщает Guardian. Мишель сказал, что в пятницу будет запущена специальная письменная процедура для введения санкций в отношении около 40 белорусских чиновников.

Политический скандал с голосованием по санкциям, которые должны быть одобрены всеми членами блока, отмечают наблюдатели, запятнал имидж Евросоюза. Кипр отказывался голосовать по этому вопросу, настаивая на том, чтобы его партнеры по ЕС предприняли меры против Турции в связи с ее работами по разведке энергоресурсов в спорных водах у побережья средиземноморского островного государства, прежде чем она согласится на санкции в отношении Беларуси. В течение всего вечера четверга европейские лидеры обсуждали, какой подход принять во все более напряженных отношениях ЕС с Турцией по поводу ее бурения в Средиземном море, ее роли в конфликтах в Ливии и Сирии, а также отправки с ее территории мигрантов, пытающихся добраться до Европы.

В итоге после нескольких часов переговоров с наступлением ночи европейские лидеры согласились с решительным заявлением о поддержке Кипра, а также вынесением строгого предупреждения Турции на предмет того, что она может столкнуться с санкционными мерами, если продолжит подводные буровые работы. В заявлении отмечается, что, если Турция будет положительно реагировать на переговоры с Кипром и Грецией, блок "запустит позитивную политическую повестку дня между ЕС и Турцией" с торговыми и таможенными стимулами, а Анкара может рассчитывать на получение большего количества денег и выгод для продолжения сотрудничества по вопросам контроля миграционных потоков. "Теперь Турция должна доказать, что она хочет идти вместе с нами по конструктивному пути. Но мы совершенно уверены, что в противном случае в нашем распоряжении будут все необходимые инструменты", - заключила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.