Новости

Трамп не будет никому передавать ядерный чемоданчик 09:22
В Ингушетии один ребенок ранил другого из винтовки 09:20
В Перми зоозащитник напал на чиновника, регулировавшего отлов собак 09:08
Названо число "тяжелых" пациентов с COVID-19 в Москве 08:46
Евросоюз ввел санкции в отношении Беларуси 08:04
В Петербурге заблокировали группу по продаже новорожденных детей 08:00
Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников 07:52
В России разработают критерии для отличия самозанятых от предпринимателей 07:48
На Большом Каменном мосту начался монтаж отреставрированной гранитной облицовки 07:40
Русские в США попросили убрать провокационный баннер в Нью-Йорке 07:34
В Приморье COVID-19 с начала пандемии заразились свыше 750 медиков 07:26
Генсек ООН: Каждая третья женщина в мире подвергается насилию 06:43
В Британии изолировали оскорблявших посетителей парка попугаев 06:40
Трамп выступил против изменения формата теледебатов 06:19
Аргентина возобновит регулярное авиасообщение в середине октября 06:05
НАСА отложило запуск корабля Cygnus с грузом для МКС 05:35
Суд в США заблокировал действие указа Трампа о трудовых визах 05:09
США готовы принять только 15 тысяч беженцев в 2021 году 05:05
Посол Китая призвал США не терять времени и нормализовать отношения 05:04
Ближайший советник Трампа заразилась коронавирусом 04:46
В порту Мельбурна обнаружили крупную партию наркотиков 04:34
ABC: В США расходы на предвыборную гонку бьют рекорды 04:24
Эксперты подсчитали число педагогов-репетиторов в России 04:08
В России создадут новейшую военную систему контроля космического пространства 03:52
Торги на Токийской фондовой бирже возобновились после крупного сбоя 03:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с курсом рубля в октябре
Что будет с курсом рубля в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
02.10.2020 08:04
Рубрика: В мире

Евросоюз ввел санкции в отношении Беларуси

Текст: Максим Макарычев

Евросоюз в ночь на пятницу ввел санкции в отношении Беларуси. Президент Европейского Совета Шарль Мишель, который председательствовал на саммите в Брюсселе, заявил, что президента Беларуси Александра Лукашенко нет в санкционном списке. "Но мы будем следить за развитием событий", - сказал Мишель. Дипломаты ЕС заявили, что белорусский лидер может быть добавлен в список позже, если он откажется вступить в переговоры с оппозицией, сообщает Guardian. Мишель сказал, что в пятницу будет запущена специальная письменная процедура для введения санкций в отношении около 40 белорусских чиновников.

Беларусь ввела ответные санкции против стран Балтии

Политический скандал с голосованием по санкциям, которые должны быть одобрены всеми членами блока, отмечают наблюдатели, запятнал имидж Евросоюза. Кипр отказывался голосовать по этому вопросу, настаивая на том, чтобы его партнеры по ЕС предприняли меры против Турции в связи с ее работами по разведке энергоресурсов в спорных водах у побережья средиземноморского островного государства, прежде чем она согласится на санкции в отношении Беларуси. В течение всего вечера четверга европейские лидеры обсуждали, какой подход принять во все более напряженных отношениях ЕС с Турцией по поводу ее бурения в Средиземном море, ее роли в конфликтах в Ливии и Сирии, а также отправки с ее территории мигрантов, пытающихся добраться до Европы.

В итоге после нескольких часов переговоров с наступлением ночи европейские лидеры согласились с решительным заявлением о поддержке Кипра, а также вынесением строгого предупреждения Турции на предмет того, что она может столкнуться с санкционными мерами, если продолжит подводные буровые работы. В заявлении отмечается, что, если Турция будет положительно реагировать на переговоры с Кипром и Грецией, блок "запустит позитивную политическую повестку дня между ЕС и Турцией" с торговыми и таможенными стимулами, а Анкара может рассчитывать на получение большего количества денег и выгод для продолжения сотрудничества по вопросам контроля миграционных потоков. "Теперь Турция должна доказать, что она хочет идти вместе с нами по конструктивному пути. Но мы совершенно уверены, что в противном случае в нашем распоряжении будут все необходимые инструменты", - заключила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В мире экс-СССР Беларусь Международные организации Европейский союз Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Интервью Александра Гинцбурга "Российской газете". Главное
Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников
Президенты РФ, США, Франции призвали прекратить бои в Нагорном Карабахе
Проценко объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Москве
Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
В Германии введут штрафы за ложные данные при посещении ресторанов