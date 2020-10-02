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02.10.2020 21:37
Рубрика: Спорт

Филипп перешел в "Вольфсбург" на правах аренды

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Немецкий нападающий "Динамо" Максимилиан Филипп продолжит карьеру в "Вольфсбурге".

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
"Спартак" отдал футболиста Мирзова в аренду "Химкам"

Москвичи отдали 26-летнего форварда в аренду с правом выкупа. За новый клуб он будет играть по 17-м номером. Об этом сообщает сайт немецкого клуба.

По данным СМИ, прописанная в договоре сумма выкупа составляет 12 млн евро. При этом "Динамо" в 2019 году заплатило дортмундской "Боруссии" около 20 млн евро.

Филипп поначалу успешно заиграл за "Динамо", однако в последнее время его действия на поле вызывали недовольство у тренерского штаба и руководства клуба. Всего в РПЛ он провел 29 матчей и 9 раз поражал ворота соперников.

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