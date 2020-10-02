Гай Ричи сделает из "Джентльменов" сериал

С большой радостью и благодарностью принятый поклонниками "олдскульный" (в контексте фильмографии автора) фильм Гая Ричи "Джентльмены" (The Gentlemen) получит развитие. Точнее, вернется к первоначальному замыслу.

Как передает Deadline, задорная криминальная комедия изначально задумывалась именно как сериал и после успеха полнометражки таковым теперь все-таки станет.

Мало того, Ричи выступит режиссером, сценаристом и сопродюсером проекта. Так что уже сейчас готовимся к многочасовой феерии.

Сопродюсерами станут работавшие с Ричи на полном метре Айван Аткинсон и Марн Дэвис.

Сроки реализации не называются.

В этом месте необходимо, пожалуй, с неприязнью напомнить, что в 2017 году вышел сериал по отдаленным мотивам ленты Ричи "Большой куш" - и он поразительно беспомощен. Что не помешало шоу получить три сезона.

"Джентльмены" вышли в российский прокат в феврале этого года, с порога став культом.

В картине сыграли Чарли Ханнэм, Мэттью Макконахи, Мишель Докери, Джереми Стронг, Колин Фаррелл, Эдди Марсан и Хью Грант.