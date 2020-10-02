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Рубрика: В мире

Генсек ООН: Каждая третья женщина в мире подвергается насилию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Фото: AFP/Angela Weiss Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Фото: AFP/Angela Weiss
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Фото: AFP/Angela Weiss

В мире одна женщина из трех на протяжении своей жизни подвергается каким-либо формам насилия. С таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Генассамблеи, посвященном юбилею Всемирной конференции по положению женщин, состоявшейся в Пекине в 1995 году.

Фото: US NAVY / AFP
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По словам генсека, ежегодно 12 миллионов девушек выходят замуж в возрасте младше 18 лет, пишет ТАСС. В некоторых регионах планеты убийства женщин сопоставимы с военными действиями. Так, в 2017 году ежедневно в семейных конфликтах в среднем погибали 137 женщин.

Гутерриш также обратил внимание, что женщины до сих пор часто исключаются из переговоров по достижению мира, о климате, а также из процесса принятия решений в различных сферах. "По всему миру женщины обладают лишь 75% законных прав мужчин", - добавил он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что проблемы дискриминации женщин в России нет. "В нашей стране уже давно речь не идет о преодолении того, что принято называть дискриминацией женщин, гендерное равенство у нас обеспечено в полной мере: и в правовом, и в политическом отношении, в том числе и в плане возможностей карьерного роста", - заявила глава Совфеда.

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