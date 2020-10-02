Генсек ООН призвал РФ и США продлить действие договора СНВ

Действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между США и Россией должно быть продлено во что бы то ни стало, считает генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Растущее недоверие и напряженность между государствами, обладающими ядерным оружием, увеличило риски", - констатировал глава организации, выступая на заседании ГА ООН высокого уровня. По его словам, над миром нависла угроза неконтролируемой гонки вооружений.

"Крайне важно, чтобы Российская Федерация и Соединенные Штаты без промедления продлили действие СНВ-3 на максимальный срок в пять лет", - констатировал Гутерреш, которого цитирует РИА Новости. Он напомнил, что это единственный договор, ограничивающий крупнейшие в мире ядерные арсеналы.