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02.10.2020 15:46
Рубрика: В мире

Германия вернет России более 2,9 тысячи икон и церковную утварь

Текст: Владимир Шилов

Власти ФРГ по дипломатическим каналам проинформировали Россию о намерении вернуть более 2,9 тысячи икон и других предметов религиозного культа, передает РИА Новости. Ранее они были незаконно ввезены на территорию Европы и конфискованы местной таможней.

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Как заявили в посольстве РФ в Берлине, в настоящее время все необходимые формальности соблюдены, и ценный груз ждет своего часа для отправки на родину.

Переговоры о передаче России икон, некоторые из которых датируются XVIII веком, вступили в заключительную фазу, подтвердили журналистам в ведомстве уполномоченного правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ.

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