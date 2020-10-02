Германия вернет России более 2,9 тысячи икон и церковную утварь

Власти ФРГ по дипломатическим каналам проинформировали Россию о намерении вернуть более 2,9 тысячи икон и других предметов религиозного культа, передает РИА Новости. Ранее они были незаконно ввезены на территорию Европы и конфискованы местной таможней.

Как заявили в посольстве РФ в Берлине, в настоящее время все необходимые формальности соблюдены, и ценный груз ждет своего часа для отправки на родину.

Переговоры о передаче России икон, некоторые из которых датируются XVIII веком, вступили в заключительную фазу, подтвердили журналистам в ведомстве уполномоченного правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ.