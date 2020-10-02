Глава МЧС Евгений Зиничев дал старт тренировке по гражданской обороне

Сегодня по всей стране будут звучать сирены тревоги. На Камчатке и Дальнем Востоке тренировка по ГО уже завершилась. В европейской части России гражданам еще предстоит услышать рев сирен. Исключение - Москва. В столице системы оповещения о ЧС будут молчать.

"Главная наша цель - проверка готовности органов управления и сил к действиям по предназначению, в том числе при работе с запасных пунктов управления. В ходе проведения тренировки важно отработать вопросы оповещения и информирования населения о порядке действий при различных угрозах воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности, угрозе катастрофического затопления и других опасностях", - сказал глава МЧС России Евгений Зиничев.

Ранее в ведомстве предупреждали граждан, что волноваться не стоит. Время запуска электросирен и громкоговорителей определяют главы каждого конкретного региона по своему усмотрению.

В каждом регионе будут отрабатываться действия в тех чрезвычайных ситуациях, которые характерны для данной местности. То есть легенда и вводные учений будут разными. В некоторых регионах будут прерваны передачи местного телевидения и в место них появится сигнал тревоги.

Министр обратил внимание, что современные угрозы потребовали внесения изменений в действующие нормативные правовые документы в области гражданской обороны, поскольку сами угрозы с советских времен изменились и меняются постоянно.

"С учетом этих изменений осуществляется переработка планов гражданской обороны и защиты населения всех уровней на период 2021-2025 годов. Тренировка поможет на практике отработать все вопросы и, при выявлении недостатков, внести соответствующие корректировки в разрабатываемые планы". - приводит пресс-служба ведомства слова министра.