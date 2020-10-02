Головченко: Работники предприятий не повелись на призывы к забастовкам

Властная вертикаль в Беларуси удержала ситуацию, с удовлетворением констатировал премьер-министр Роман Головченко, отвечая в нижней палате парламента страны в пятницу на вопросы депутатов. Но дело не только в этом, считает он.

"Работники предприятий не повелись на призывы к забастовкам, турбулентность улеглась в течение нескольких дней после выборов", - заявил премьер, слова которого цитирует БЕЛТА.

Он обратил внимание парламентариев и на серию провокаций, которые устраивались в отношении трудовых коллективов страны. По его информации, к забастовкам призывали люди, которые зачастую выдавали себя за сотрудников предприятий, членов профсоюзов, но на самом деле ими не являлись. Конечно, уточнил он, "определенный эмоциональный фон был. Выборы - это всегда важнейшее политическое событие пятилетия. Были не согласные с мнением большинства, были и те, кто сознательно подбрасывал дрова в этот костер. Но коллективное стремление к спокойной созидательной жизни взяло верх", - считает глава правительства.

"Работники взвесили, что они имеют сейчас, и то, с чем они могут столкнуться - с безвластием, нарушением сложившейся системы социальных гарантий в обмен на какие-то обещания. Здравый смысл взял верх. И достаточно быстро ряд предприятий, на которых была определенная турбулентность, вернулись к нормальной работе", - резюмировал премьер страны.