"Хонда" покинет "Формулу-1" после следующего сезона

Японский концерн "Хонда" объявил о том, что покидает "Формулу-1" после окончания сезона 2021 года.

Моторы от японского производителя используют команды "Ред Булл" и "Альфа Таури", за которую выступает российский пилот Даниил Квят.

Как сообщается на сайте "Формулы-1", "Хонда" решила сконцентрироваться на реализации углеродной нейтральности двигателей к 2050 году.

Пока неизвестно, кто же будет поставлять двигатели "Ред Булл" и "Альфа Таури" после окончания сезона 2021 года. Один из вариантов - команды будет сами развивать уже имеющийся двигатель.