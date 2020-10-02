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Рубрика: Экономика

Как сделать граффити на стенах домов при капремонте

Текст: Марина Трубилина
Созданием граффити на стенах домов все чаще интересуются региональные фонды капремонта, сообщает Ассоциация региональных операторов капремонта.

В 2018 году АРОКР при поддержке Минстроя запустила акцию "Портрет памяти". Суть проекта - в создании на фасадах многоэтажек портретов выдающихся людей.

Фото: Управление информационной политики правительства Ростовской области.
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В рамках акции уже появились памятное граффити в Самаре в честь летчика Александра Мамкина, в Сургуте с портретами пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, сумевших благополучно посадить самолет в поле у аэропорта Жуковский в августе прошлого года, в Туле - с портретом Льва Толстого. В Липецке на днях было торжественно открыто граффити с изображением летчика Михаила Водопьянова. Портрет нарисовали на стене пятиэтажки 1971 года постройки, где в этом году проходит комплексный капитальный ремонт, уточняют в АРОКР. А в начале октября в Самаре откроют настенную картину в честь сразу трех участников Великой Отечественной войны, среди которых артист Михаил Пуговкин.

Акция "Портрет памяти" активно развивается, отмечает исполнительный директор Ассоциации Анна Мамонова: "Проект, который начинался как точечная инициатива украсить город и почтить память тех, кто действительно этого заслуживает, превратился в полноценный федеральный проект, реализуемый в масштабах страны".

Создание граффити во время капремонта домов идет исключительно на средства спонсоров, взносы жителей на капитальный ремонт для этого не используются, подчеркивают в АРОКР.

Если жители хотят украсить граффити свой дом, им нужно обратиться в фонд капитального ремонта, администрацию своего города, к депутатам, уточняют в ассоциации. Появится ли на стене дома живопись, зависит от того, одобрит ли ведомство, отвечающее за культурный облик города, эскиз и найдутся ли желающие профинансировать проект.

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