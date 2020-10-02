Китай поделился опытом природоохранной деятельности

Утрата биоразнообразия и деградация экосистем создают все новые риски для существования и развития человечества. Пандемия коронавирусной пневмонии еще раз доказала, что человечество и природа - это сообщество единой судьбы, нахождение баланса между экономическим развитием и защитой окружающей среды является неотложной задачей. Си Цзиньпин призвал строить экологическую цивилизацию, объединить многосторонние природоохранные усилия, двигаться по пути зеленого развития в интересах высококачественного восстановления экономики после пандемии и наращивать потенциал по реагированию на экологические вызовы.

Комментируя выступление главы китайского государства, наблюдатели отмечают, что в природоохранной деятельности важно придерживаться принципа мультилатерализма. Для защиты Земли и осуществления устойчивого развития необходимо опираться на многостороннее сотрудничество с участием разных стран. По разным причинам экологическое положение в разных странах отличается. США, как крупнейшая в мире по совокупным выбросам парниковых газов страна, не только не ратифицировала Киотский протокол, но и вышла из Парижского соглашения по климату, отказавшись от обязанности сокращения выбросов газов. Такая политика односторонних действий серьезно подорвала процесс глобального зеленного развития, США уже стали крупнейшим разрушителем глобальной экологии.

В следующем году в китайском Куньмине пройдет конференция под девизом "Экологическая цивилизация: создание общего будущего для жизни на Земле". "Перед глобальными экологическими рисками и вызовами судьбы стран мира тесно взаимосвязаны. Политика односторонних действий ведет в никуда, только солидарность и сотрудничество являются верным путем", - отметил председатель КНР.