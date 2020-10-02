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02.10.2020 14:27
Рубрика: Спорт

Кокорин не сыграет против "Зенита"

Текст: Максим Домчев
В субботу в Москве пройдет центральный матч 10-го тура РПЛ, в котором встретятся лидеры турнира - "Зенит" и "Спартак". Встреча состоится в 19.00. В пятницу главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов о предстоящем поединке.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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По словам наставника "красно-белых", в этом матче команде не сможет помочь нападающий Александр Кокорин, который минувшим летом перешел в "Спартак" как раз из "Зенита". Причиной этому послужили проблемы со здоровьем.

"Александр Кокорин пропустит следующий матч, ему предстоит курс лечения две недели. Сегодня примем решение по остальным игрокам, относительно которых у нас еще есть сомнения", - цитирует слова Тедеско ТАСС.

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