Кокорин не сыграет против "Зенита"

В субботу в Москве пройдет центральный матч 10-го тура РПЛ, в котором встретятся лидеры турнира - "Зенит" и "Спартак". Встреча состоится в 19.00. В пятницу главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско ответил на вопросы журналистов о предстоящем поединке.

По словам наставника "красно-белых", в этом матче команде не сможет помочь нападающий Александр Кокорин, который минувшим летом перешел в "Спартак" как раз из "Зенита". Причиной этому послужили проблемы со здоровьем.

"Александр Кокорин пропустит следующий матч, ему предстоит курс лечения две недели. Сегодня примем решение по остальным игрокам, относительно которых у нас еще есть сомнения", - цитирует слова Тедеско ТАСС.