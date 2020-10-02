Курс евро достиг 92 рублей

Курс европейской валюты, несмотря на незначительное снижение по итогам торгов накануне, 2 октября с начала торгов вернулся к значению 92 рублей, доллар еще полностью не отыграл снижение, поднявшись до 78,5 рубля, против 79 рублей 28 и 29 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Фото: iStock
Так, по состоянию на 13.33 по мск, курс евро составил 92,043 рубля за единицу европейской валюты, курс доллара на 13.38 по мск составил 78,48 рублей.
Отставание динамики роста американской валюты аналитики связывают с известиями об обнаружении у президента США Дональда Трампа коронавируса. На это известие отреагировали все мировые биржи. В частности, как сообщает ТАСС, фьючерсы на биржах США значительно упали после новостей о том, что президент страны Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились новым коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в пятницу на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.