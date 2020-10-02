Курс евро достиг 92 рублей

Так, по состоянию на 13.33 по мск, курс евро составил 92,043 рубля за единицу европейской валюты, курс доллара на 13.38 по мск составил 78,48 рублей.

Отставание динамики роста американской валюты аналитики связывают с известиями об обнаружении у президента США Дональда Трампа коронавируса. На это известие отреагировали все мировые биржи. В частности, как сообщает ТАСС, фьючерсы на биржах США значительно упали после новостей о том, что президент страны Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились новым коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в пятницу на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.