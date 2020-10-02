Курс евро достиг 92 рублей

Новости

Брюссель запретил въезд в ЕС 40 белорусским чиновникам 15:34
В Красноярском крае прошла проверка системы оповещения населения 15:05
Валерий Гергиев и Мариинский театр отправляются на гастроли в Европу 15:00
Путин обсудил подготовку кадрового резерва для госслужбы 14:56
Борис Акунин снимет сериал про загробный мир 14:40
На ВДНХ пройдет Всемирная неделя космоса 14:37
Петербург и Ленобласть создадут единого оператора по обращению с отходами 14:15
Российской туротрасли может потребоваться два года на восстановление 14:13
Глава МЧС Евгений Зиничев дал старт тренировке по гражданской обороне 14:13
Сенаторы РФ направили обращение парламентариям Армении и Азербайджана 13:55
В Москве создали прибор, улавливающий COVID-19 в воздухе 13:54
Пропавший под Астраханью ученый найден мертвым 13:40
Гай Ричи сделает из "Джентльменов" сериал 13:36
Вышел эффектный трейлер российского хоррора "Кольская сверхглубокая" 13:15
Головченко: Работники предприятий не повелись на призывы к забастовкам 13:09
В сентябре россияне на 153% увеличили покупки пива в магазинах у дома 13:08
Мосгорсуд проверит законность приговора по делу Серебренникова 23 октября 12:58
Полицейские освободили похищенного мигранта из строительного вагончика 12:49
Американские ученые выявили главных распространителей COVID-19 12:49
В Чехии зафиксирован антирекорд по числу новых случаев COVID-19 12:41
Билли Айлиш выпустила официальный клип на песню из нового "Бонда" 12:40
В Москве сделали рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 12:37
Путин пожелал Трампу скорейшего выздоровления 12:37
Reuters: У Майкла Помпео не нашили коронавируса 12:36
Татьяна Голикова призвала россиян не заниматься самолечением 12:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
02.10.2020 14:05
Рубрика: Экономика

Курс евро достиг 92 рублей

Текст: Светлана Ментюкова
Курс европейской валюты, несмотря на незначительное снижение по итогам торгов накануне, 2 октября с начала торгов вернулся к значению 92 рублей, доллар еще полностью не отыграл снижение, поднявшись до 78,5 рубля, против 79 рублей 28 и 29 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, по состоянию на 13.33 по мск, курс евро составил 92,043 рубля за единицу европейской валюты, курс доллара на 13.38 по мск составил 78,48 рублей.

Фото: iStock
Что будет с курсом рубля в октябре

Отставание динамики роста американской валюты аналитики связывают с известиями об обнаружении у президента США Дональда Трампа коронавируса. На это известие отреагировали все мировые биржи. В частности, как сообщает ТАСС, фьючерсы на биржах США значительно упали после новостей о том, что президент страны Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились новым коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в пятницу на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

Главное сегодня

Путин пожелал Трампу скорейшего выздоровления
Курс евро достиг 92 рублей
Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников
В Госдуме предложили дать родителям отпуск на время каникул
Вирусолог спрогнозировал сроки победы над коронавирусом в России
Законы в октябре поднимут зарплаты и прибавят хлопот автомобилистам
Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ