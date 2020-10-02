Лишь 38 процентов бельгийцев поддерживают новое правительство страны

Меньше половины граждан Бельгии доверяют новому правительству страны, приведенному к присяге накануне. Как сообщает издание The Brussels Times со ссылкой на соцопрос газеты Le Soir, лишь 38 процентов бельгийцев испытывают уверенность в команде занявшего пост премьер-министра Александера Де Кроо, а 47 процентов респондентов не доверяют новому руководству в Брюсселе.

Напомним, что правительственный кризис в Бельгии продолжался с декабря 2018 года - из-за разногласий по вопросам миграции до появления новой правящей коалиции страна почти 2 года провела с техническим миноритарным кабинетом министров.

Новым премьером страны стал 44-летний фламандский либерал и экономист по образованию Александер Де Кроо. Его предшественница на этом посту 45-летняя Софи Вильмес возглавила МИД, став первой в истории женщиной во главе бельгийского внешнеполитического ведомства.