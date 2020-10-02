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02.10.2020 11:05
Рубрика: В мире

Лишь 38 процентов бельгийцев поддерживают новое правительство страны

Текст: Александр Гусаров

Меньше половины граждан Бельгии доверяют новому правительству страны, приведенному к присяге накануне. Как сообщает издание The Brussels Times со ссылкой на соцопрос газеты Le Soir, лишь 38 процентов бельгийцев испытывают уверенность в команде занявшего пост премьер-министра Александера Де Кроо, а 47 процентов респондентов не доверяют новому руководству в Брюсселе.

Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
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Напомним, что правительственный кризис в Бельгии продолжался с декабря 2018 года - из-за разногласий по вопросам миграции до появления новой правящей коалиции страна почти 2 года провела с техническим миноритарным кабинетом министров.

Новым премьером страны стал 44-летний фламандский либерал и экономист по образованию Александер Де Кроо. Его предшественница на этом посту 45-летняя Софи Вильмес возглавила МИД, став первой в истории женщиной во главе бельгийского внешнеполитического ведомства.

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